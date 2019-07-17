Borsada ikinci yarı için beklenti pozitif
İlk yarıda yüzde 6 artarak enflasyonun altında kazandıran Borsa’da ikinci yarı için pozitif beklenti doğdu. Hisselerin ‘aşırı iskontolu’ olduğuna dikkkat çeken analistler daha güçlü bir performans bekliyor.
Borsanın yılın ilk yarısındaki yaklaşık yüzde 6’lık değer kazancının da enflasyonun altında kalmasının ardından analistler yılın ikinci yarısına ilişkin daha iyimser bir tablo çiziyor. BIST 100 endeksi, yılın ilk yarısında yüzde 5.71 değer kazanarak bu dönemi 96.485 puandan tamamlarken, BIST Mali endeksi yüzde 11.49, BIST Sınai endeksi yüzde 6.54 yükseliş kaydetti. Yılın ikinci yarısında ekonomi yönetimin atacağı adımlar ve diplomatik ilişkilerin Türk lirası varlıkların seyri açısından ana belirleyici olacağını ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin 100.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda iyimserliğin artabileceğini kaydetti.
HİSSE SENETLERİ AŞIRI İSKONTOLU
Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan “TL varlıklardaki aşırı iskontolu olma durumu belirsizliğin en fazla arttığı dönemlerde dahi artık satışların sınırlı kalmasına neden oluyor. Ağustos ayının ortalarına kadar temkinli olmak gerektiğini, ancak sonrası için düşecek enflasyonla birlikte TL varlıklarda önemli bir rahatlama ve güçlü bir yükseliş trendi görülebileceğini tahmin ediyorum” dedi. Stratejist Cüneyt Paksoy ise “Yaz ayları ve yılın ikinci yarısında 100.000 kritik seviyesinin altında yada üstünde kalıcılık sağlanması çok önemli bir teknik kriter olacak” dedi.
Ekonomi yönetiminin atacağı adımlar önemli
Stratejist Cüneyt Paksoy BIST 100 endeksinin yılın ilk yarısında ABD-Türkiye ilişkileri ve yerel seçim nedeniyle yükselişlerin özellikle mayıs ayı ortalarına kadar sınırlı kaldığını bildirdi. Borsada mayıs ve haziran ayında görülen yükselişin oldukça ucuz durumda bulunan bankacılık hisseleri önderliğinde olduğunu ve bundan sonra banka hisselerinin lokomotif olmaya devam edeceğini tahmin eden Paksoy, şöyle konuştu: “TCMB’nin adımları, yeni kalkınma planı, YEP çerçevesinde ekonomik faaliyeti arttırmak için atılacak adımlar ve yeni torba yasada özel sektörün çözümü için getirilmesi düşünülen yasal çerçevelerin bankacılık sektörü ve buna paralel borsanın performansı için oldukça önemli olacağını düşünüyorum”.
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