Borsada yatırımcı sayısı 87 bin arttı
Borsa İstanbul’da 2018’de milyoner yatırımcı sayısı azalırken, toplam gerçek yatırımcı sayısı 87 bin 194 kişi artarak 1 milyon 163 bin 276’ya ulaştı.
Sayısal olarak toplamın ancak binde 5’ini oluşturan milyonerlerin, borsadaki gerçek yatırımcı toplam portföy büyüklüğünün yüzde 55’ine sahip olması dikkati çekti. Yatırımcı sayısının 2018’de oransal olarak en fazla arttığı şehirler Kilis, Hakkari ve Şanlıurfa olması dikkati çekerken, en az artış görülen iller Karabük, Uşak ve Kırklareli olarak belirlendi. Analistler, halka açık şirketlerin temettü alışkanlıklarının yeterli düzeyde bulunmadığını, bunun da uzun vadeli yatırım kültürünün gelişememesinde en büyük etken olduğunu belirtti.
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