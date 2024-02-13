Borsadaki rekor seyri değerlendiren uzmanlar Türkiye'nin bir adım önde olduğunun altını çizdi

Geçen haftalarda yeni bir rekor kıran borsa, yılbaşından bu yana 9 bin puanın üzerine çıktı. Dünya genelinde önde gelen endekslerde getiri bazında ilk sıralarda yer alan borsadaki rekor seyri, 24 TV'de Kahve Molası programına konuk olan EMTİA Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen değerlendirdi.

Zafer Ergezen, "Ocak ayı itibarıyla Borsa İstanbul tarafında yeni hikayelerin başladığını görüyoruz. Yabancı taraftaki ilgi de önemli, bu ilginin önümüzdeki dönemde daha fazla artacağı beklentisi var. Merkez Bankası'nda faiz indirimlerinin başlayacak olması, risk iştahındaki artış beklentilerine ve gelişmekte olan ülkelerin borsalarına olumlu yansıyacak" ifadelerini kullandı.

BORSA POZİTİF AYRIŞIYOR MU?

Ergezen, "Özellikle ekonomik politikalarının değişimiyle birlikte başlayan bu süreç yavaş yavaş yabancı ilgisinin daha da artmasına yol açtı. Bu da Türkiye'nin aslında bir adım önde olduğunu gösteriyor. Bunun etkisini de Borsa İstanbul'da görüyoruz. Kar satışları ve faiz artırımları olsa da şirket değerlerinde risk iştahında artışa yol açtığını görüyoruz. Önümüzdeki dönem de bu risk iştahının artmasını bekleyebiliriz" dedi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ BEKLENTİ

Geçen hafta son işlem gününde değişmeyerek yatay seyreden altın bu hafta da güne yatay seyrederek başladı. Rekor seviyelerini gören altının, bu hafta da yeni bir rekor seviyeye ulaşacağının muhtemelen olduğunu belirten Ergezen, bunun gelecek enflasyon rakamına bağlı olduğunu, eğer beklentilerin altında kalırsa gram altın tarafında rekor görme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

YILIN İLK ENFLASYON RAPORU

Ergezen, "Geçen hafta Borsa İstanbul'da yapılan sunum oldukça olumlu ve bunun etkisini gördük. Merkez Bankası'ndaki değişim sonrasında aynı politika ve hedeflerin devam edeceğine dair açıklamalar geldi. Bu da piyasalarda istikrarın önemli bir işareti olarak sayılır. Merkez Bankası başkanı değişse bile politika ve hedeflerin değişmeyeceği, aynı hedefler konusunda çalışmaların devam edeceği anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.