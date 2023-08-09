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Ekonomi

Borsadan yeni rekor: Tüm zamanların zirvesine ulaştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,54 değer kazanarak günü 7.600,65 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.644,59 puana taşıdı.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 19:03 - Güncelleme:
Borsadan yeni rekor: Tüm zamanların zirvesine ulaştı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 188,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 174,9 milyar lira rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 8,70 ve holding endeksi yüzde 2,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,36 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,12 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleriyle negatif seyrediyor.

Para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden ortaya çıkması yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Çin'de temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi yüzde 4,4, Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE) yüzde 0,3 azaldı. Açıklanan veriler hem ÜFE hem de TÜFE'nin 2020'den bu yana ilk kez aynı anda gerilediğini ortaya koydu.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerle birlikte hem küresel talepteki düşüşün hem de ülkede devam eden deflasyonist sürecin ülkenin ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

Yarın, yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvuruları, Japonya'da ise Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.650 ve 7.750 seviyelerinin direnç, 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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