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Borsa’da şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 22,02 ile Borsa İstanbul’da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.Ağustosta yüzde 12,24 değer kazandı.

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Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 22,02 ile geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçerken, analistler, Süper Lig’de zirve ortağı olan ve şu ana kadar mağlubiyeti bulunmayan Fenerbahçe’nin aynı performansını borsada da sürdürdüğünü ifade etti. Fenerbahçe gibi Süper Lig’de mağlubiyeti bulunmayan ve UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı seyrini sürdüren Trabzonspor, borsada da yatırımcısının yüzünü güldürdü. Trabzonspor Sportif Yatırım, ağustos ayında yatırımcısına yüzde 19,05 kazandırdı. Geçen ay Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin hisseleri yüzde 6,08, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar’ın hisseleri de yüzde 4,76 artış kaydetti.

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