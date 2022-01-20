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Ekonomi

BOTAŞ, İran'ın Türkiye'ye doğal gazı 10 gün süreyle keseceğini duyurdu

BOTAŞ, İran'ın Türkiye'ye doğal gazı 10 gün süreyle keseceğini ve tüketicinin kısıtlamadan etkilenmemesi için tüm önlemlerin alındığını duyurdu.

20 Ocak 2022 Perşembe 16:59 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 17:19
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BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada "Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmiştir. Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır. Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır" denildi.

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