BOTAŞ'tan TANAP açıklaması

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin Anadolu topraklarına atılan imzası TANAP'ın, 4 yaşında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "12 Haziran 2018 tarihinden itibaren sağlanan doğal gaz akış miktarı (TAP dahil) 29,7 milyar metreküp." bilgisine yer verildi.

TANAP'tan, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Avrupa'ya yıllık doğal gaz taşıma miktarı 10,5 milyar metreküpe yükselmiş ve iki hattın toplam taşıma kapasitesinde "plato dönemi" olarak adlandırılan 16,2 milyar metreküpe ulaşılmıştı.