İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2022 Pazar / 13 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1113
  • EURO
    18,0195
  • ALTIN
    1029.96
  • BIST100
    2543.1
Ekonomi

BOTAŞ'tan TANAP açıklaması

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'ndan (TANAP) sağlanan doğal gaz akış miktarının, Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) dahil 29,7 milyar metreküpe ulaştığını bildirdi.

AA12 Haziran 2022 Pazar 12:51 - Güncelleme:
ABONE OL

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin Anadolu topraklarına atılan imzası TANAP'ın, 4 yaşında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "12 Haziran 2018 tarihinden itibaren sağlanan doğal gaz akış miktarı (TAP dahil) 29,7 milyar metreküp." bilgisine yer verildi.

TANAP'tan, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Avrupa'ya yıllık doğal gaz taşıma miktarı 10,5 milyar metreküpe yükselmiş ve iki hattın toplam taşıma kapasitesinde "plato dönemi" olarak adlandırılan 16,2 milyar metreküpe ulaşılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.