Böyle ilan ettiler: Uçak parçası vermeye hazırız

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından, ülke yoğun yaptırım paketleriyle karşı karşıya kaldı.



Bu dönemde Çin'in ticari desteğini bulan Rusya, sıkışan alanları bu destekle rahatlatma yoluna gidiyor. Özellikle enerji konusunda, savaşın ilk 100 gününde Çin, 13,2 milyar dolarla ihracatın en çok yapıldığı ülke konumunda.

UÇAK PARÇASI TEDARİK ETMEYE HAZIRIZ

Son olarak Rusya'nın uçak parçası tedariğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çin'in Moskova Büyükelçisi Zhang Hanhui, "Rusya'ya bileşen (uçak parçası) tedarik etmeye hazırız, bu tür iş birliklerimiz var. Çin tarafından herhangi bir kısıtlama yok." dedi.

26 Şubat'ta Avrupa Birliği, Ukrayna'daki durumla ilgili olarak, Rus hava taşıyıcıları için uçak ve bileşenlerinin satışını ve tedarikini, ayrıca uçaklarına herhangi bir sigorta ve reasürans hizmeti verilmesini ve onarımlarını yasakladı.

Rus makamları, özellikle ulusal şirketlerin, yabancı şirketlerden kiralanan uçakları kullanmaya devam etmelerine izin vermek gibi bir dizi önlem alarak karşılık verdi.