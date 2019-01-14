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BP – Maximum Kart ortaklığı kazandırıyor!

Anlaşmalı BP istasyonlarından Maximum Kart ile 14 Şubat 2019’a kadar yapılacak yakıt alışverişleri 30 TL’ye varan MaxiPuan kazandırıyor.

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700’ü aşkın istasyonuyla Türkiye çapında her gün 300 binin üzerinde müşteriye hizmet veren BP, yepyeni bir kampanya ile müşterilerini sevindiriyor. İş Bankası Maximum Kart ile yürütülen kampanya, 1 Ocak – 14 Şubat 2019 tarihleri arasında anlaşmalı BP istasyonlarından Maximum Kart ile tek seferde ve farklı günlerde yapılacak 125 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz alışverişinde, yine Maximum anlaşmalı BP istasyonlarından yapılacak akaryakıt veya otogaz harcamalarında kullanılmak üzere 25 TL MaxiPuan, kampanyaya Maximum Mobil’den katılım yapılması halinde 30 TL MaxiPuan kazandırıyor. 
 
Kazanılan MaxiPuanlar 19 Şubat 2019 tarihinde yüklenecek ve 4 Mart 2019 tarihine kadar kampanyaya katılan tüm Maximum üyesi BP istasyonlarında yapılacak bir sonraki akaryakıt veya otogaz alımlarında kullanılabilecek.
Kampanyaya; Maximum Mobil uygulamasındaki kampanyalar bölümünden “KATIL” butonuna tıklayarak veya 4402’ye SMS göndererek* katılım sağlanabiliyor. 
 
Kampanyanın detaylı bilgileri www.maximum.com.tr ve www.bp.com.tr’de yer alıyor.
Maximum Mobil App Store ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor.
 
*Gönderilen her bir SMS için GSM operatörleri tarafından 1 SMS karşılığı ücret tahsil edilmektedir.
 

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