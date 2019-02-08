BP, bürokrasi bitince Socar’la yatırıma geldi

İzmir’in Aliağa ilçesinde dünya standartlarında bir petrokimya kompleksi kurmak amacıyla Socar’la anlaşma yapan BP’nin bu kararı almasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası azalan bürokrasinin etkili olduğu ortaya çıktı. Bugüne kadar Türkiye’ye 14.2 milyar dolarlık yatırım yapan Socar Türkiye’nin CEO’su Zaur Gahramanov, yapacakları 1.8 milyar dolara yakın yatırımı yüzde 50-50 ortaklıkla yapacaklarını belirterek “BP ile Azerbaycan’da 25 yıldır ortak çalışıyoruz. Başkanlık sistemi sonrası Türkiye’de kararlar çok hızlı alınıyor. Son 1 yılda bürokrasi kalktı. Artık 15 ayrı bakanlığa gitmiyoruz. Tek bakanlıkta işimizi çözüyoruz. BP de bunu gördü, yatırıma geldi. Beraber yatırım yapalım dediler” diye konuştu.

60 GÜN KAYBETTİK

6.3 milyar dolara kurdukları Star Rafinerisi yatırımı sırasında yaşadıklarını da anlatan Zaur Gahramanov, “648 ayrı lisans ve 700 ayrı izin aldık. Belediyedeki bir uzman bir izin için 60 gün bekletti. Böyle bürokrasi Sovyetler döneminde bile yoktu. Gecikmeden dolayı 60 milyon dolar kaybettim. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra çok şey değişti” dedi. Yatarımcı açısından siyasi istikrar önemli olduğunu da anlatan Gahramanov “Maşallah Türkiye’de iktidar da değişmedi. Biz bunun faydasını Azerbaycan’da da gördük” diye konuştu.

CARİ AÇIĞA 5 MİLYAR

Star Rafinerisi ile 1.5 milyar dolarlık cari açığı kapattıklarını da anlatan Gahramanov “BP ile yapacağımız yeni rafineri PPA yatırımı olacak. çünkü poliproplen kıtlığı var. 1.8 milyar dolarlık bu yatırımla 5 milyar dolarlık cari açığı kapatacağız. BP ile yıl sonuna kadar nihai yatırım kararını alacağız. tesis 2022 sonunda devreye girecek. “ diye konuştu. Gahramanov BP ile yapacakları ortak yatırıma 3. bir ortak alabileceklerini de belirterek “Ay sonunda belli olacak. Mali yatırımcı alacağız” dedi. Gahramanov, Türkiye’ye çok inandıklarını da belirterek “Türkiye bizim için dünyaya açılan kapı” ifadesini kullandı.