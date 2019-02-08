BP, bürokrasi bitince Socar’la yatırıma geldi
Socar’ın BP ile yapacağı 1.8 milyar dolarlık rafineri yatırımıyla ilgili detaylar netleşti. Socar Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov süreci şöyle anlattı: “Başkanlık sistemi sonrası Türkiye’de kararlar çok hızlı alınıyor. Son 1 yılda bürokrasi kalktı. BP de bunu gördü, yatırıma geldi. Beraber yatırım yapalım dediler.”
- YAŞAR KIZILBAĞ
İzmir’in Aliağa ilçesinde dünya standartlarında bir petrokimya kompleksi kurmak amacıyla Socar’la anlaşma yapan BP’nin bu kararı almasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası azalan bürokrasinin etkili olduğu ortaya çıktı. Bugüne kadar Türkiye’ye 14.2 milyar dolarlık yatırım yapan Socar Türkiye’nin CEO’su Zaur Gahramanov, yapacakları 1.8 milyar dolara yakın yatırımı yüzde 50-50 ortaklıkla yapacaklarını belirterek “BP ile Azerbaycan’da 25 yıldır ortak çalışıyoruz. Başkanlık sistemi sonrası Türkiye’de kararlar çok hızlı alınıyor. Son 1 yılda bürokrasi kalktı. Artık 15 ayrı bakanlığa gitmiyoruz. Tek bakanlıkta işimizi çözüyoruz. BP de bunu gördü, yatırıma geldi. Beraber yatırım yapalım dediler” diye konuştu.
60 GÜN KAYBETTİK
6.3 milyar dolara kurdukları Star Rafinerisi yatırımı sırasında yaşadıklarını da anlatan Zaur Gahramanov, “648 ayrı lisans ve 700 ayrı izin aldık. Belediyedeki bir uzman bir izin için 60 gün bekletti. Böyle bürokrasi Sovyetler döneminde bile yoktu. Gecikmeden dolayı 60 milyon dolar kaybettim. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra çok şey değişti” dedi. Yatarımcı açısından siyasi istikrar önemli olduğunu da anlatan Gahramanov “Maşallah Türkiye’de iktidar da değişmedi. Biz bunun faydasını Azerbaycan’da da gördük” diye konuştu.
CARİ AÇIĞA 5 MİLYAR
Star Rafinerisi ile 1.5 milyar dolarlık cari açığı kapattıklarını da anlatan Gahramanov “BP ile yapacağımız yeni rafineri PPA yatırımı olacak. çünkü poliproplen kıtlığı var. 1.8 milyar dolarlık bu yatırımla 5 milyar dolarlık cari açığı kapatacağız. BP ile yıl sonuna kadar nihai yatırım kararını alacağız. tesis 2022 sonunda devreye girecek. “ diye konuştu. Gahramanov BP ile yapacakları ortak yatırıma 3. bir ortak alabileceklerini de belirterek “Ay sonunda belli olacak. Mali yatırımcı alacağız” dedi. Gahramanov, Türkiye’ye çok inandıklarını da belirterek “Türkiye bizim için dünyaya açılan kapı” ifadesini kullandı.
En az 600 istasyonu olan şirket bakıyoruz
“Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısıyız ama biz yabancı değiliz. Bunu devletin desteğinde de görüyoruz” diyen Socar Türkiye’nin CEO’su Zaur Gahramanov bundan sonraki süreçte dağıtım sektöründe de büyüyeceklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde EWE’nin Türkiye’deki doğalgaz dağıtım şirketlerindeki payını aldıklarını hatırlatan Gahramanov sırada ise akaryakıt dağıtımı olduğunu söyledi. İstanbul Havalimanı’nda 9 akaryakıt istasyonu açarak stratejik olarak orada olmak istediklerini belirten Gahramanov satın almak için en az 600-700 istasyonu olan bir akaryakıt dağıtım şirketi baktıklarını söyledi. Gahramanov ayrıca Petkim Yarımadası’nda 13 rüzgar tribünü kurduklarını da belirterek “Bizim toplam tüketimimiz 300 MW. 51 MW’lik tüketimi burdan karşılıyoruz. İyi bir proje oldu. Yeni lisanslar olursa onlara da bakacağız” dedi.
10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Socar Türkiye, İzmir Aliağa’daki tüm iştiraklerini kapsayan 1.453 hektarlık arazi için ‘Özel Endüstri Bölgesi’ unvanını alan Türkiye’deki ilk şirket. SOCAR Türkiye CEO’su Gahramanov ‘Özel Endüstri Bölgesi’ ilan edilmelerinin açılış tarihine denk geldiğini belirterek “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışa geldiğinde bize hediye getirmiş” dedi. Bugüne kadar Türkiye’ye en büyük dış yatırıma imza atan SOCAR’ın Türkiye’de direkt çalışan sayısı yaklaşık 4 bin 500 kişi, taşeronlar ile birlikte yaratılan istihdam 10 bini buluyor. SOCAR, STAR Rafineri’ye 6.3 milyar dolar, Petlim’e 400 milyon dolar, Petkim özelleştirmesine 2 milyar 40 milyon dolar, Petkim RES’e 55 milyon Euro, TANAP’a 8 milyar dolar yatırım yaptı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.