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Brent petrolün varili 60,93 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,93 dolardan işlem görüyor.

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Dün 60,64 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,34 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla yüzde 0,66 azalışla 60,93 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 51,95 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin günlük petrol üretiminin 12 milyon varile yaklaşması piyasalarda arz fazlası kaynaklı endişelere neden oluyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, 11,9 milyon varil günlük petrol üretimiyle dünyanın en çok petrol üreten ülkesi unvanını pekiştiren ABD'de haftalık petrol stokları 2,7 milyon varil artış gösterdi.

Ülkede 2019'da da artması beklenen üretimin fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturacağı öngörülüyor.

Petrol piyasasında bugün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün "Aralık Ayı Petrol Raporu" takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 61,10 ila 61,26 dolar aralığının direnç, 60,78 ila 60,94 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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