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Brent petrolün varili 61,98 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,98 dolardan işlem görüyor.

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Salı gününe 62,70 dolardan başlayan ve gün içinde 62,71 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,53 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.42 itibarıyla yüzde 0,73'lük kısmi artışla 61,98 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 53,17 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Para Fonunun pazartesi günü yayınlanan raporunda, küresel büyümeye ilişkin beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesi ve bunun yanı sıra Çin'in geçen yıl 1990'dan beri en düşük büyüme seviyesine ulaştığının açıklanması fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturdu.

Uzmanlar, bu olumsuz etkilere ABD'nin ham petrol üretiminin rekor seviyelere ulaşmasının da eklendiğini, buna rağmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üreticilerin petrol kesintisi kararının fiyatların düşüşünü engellediğini belirtiyor.

Brent petrolde, teknik olarak 61,83 ila 62,13 dolar aralığının direnç, 61,23 ila 61,53 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Abdullah Ağar, Afrin ve El Bab izlenimlerini 24 TV´ye anlattı

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