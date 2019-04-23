16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,832
  • 6,5643
  • 238.522
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Brent petrolün varili 74,37 dolar seviyesinde işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,37 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde teknik olarak 74,30 ila 74,33 dolar aralığının direnç, 74,24 ila 74,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dün 74,53 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, 74,14 dolardan günü tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 74,37 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,04 dolardan alıcı buldu.

Dün Beyaz Saray'ın, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamasının ardından petrol fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 74,53 dolardan işlem gördü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, mayıs başında süresi dolan muafiyetleri uzatmama kararı verdi. Bu karar, İran'ın petrol ihracatını sıfırlamayı ve rejimin ana gelir kaynağını sınırlamayı hedeflemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, alınan bu kararla Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı daha da artırmayı hedeflediklerini belirterek, ilgili ülkelerin İran'dan petrol ithalatını bu şekilde tamamen sonlandıracaklarını kaydetti.

Bu kararla 2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne "ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından muaf tutulan" Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri sona ermiş olacak.

Sri Lanka’da 7. patlama: 2 ölü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Emekliye 315 TL zam müjdesi

Emekliye 315 TL zam müjdesi

Evraklar Kurul’a 7 gün içinde gönderilecek

Evraklar Kurul’a 7 gün içinde gönderilecek

Bebeğini ayağıyla öldürmüş

Bebeğini ayağıyla öldürmüş

Sri Lanka’daki terör saldırılarında Interpol devrede

Sri Lanka’daki terör saldırılarında Interpol devrede

ABD'li şirketlerden Türkiye'ye çıkarma

ABD'li şirketlerden Türkiye'ye çıkarma

Osmaniye'de dehşet

Osmaniye'de dehşet

Sadece bir kez buluştuğu adama 159 bin mesaj attı!

Sadece bir kez buluştuğu adama 159 bin mesaj attı!

Harran doldu

Harran doldu
 

POPÜLER HABERLER

MİT, Sincar´da yakaladı

MİT, Sincar´da yakaladı

Kanalizasyon çalışmalarından 'lahit' çıktı

Kanalizasyon çalışmalarından 'lahit' çıktı

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolmasıyla ilgili ailesinin 4 ferdi gözaltına alındı

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolmasıyla ilgili ailesinin 4 ferdi gözaltına alındı

Ahmet Kural'a verilen ceza belli oldu!

Ahmet Kural'a verilen ceza belli oldu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA