13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3055
  • 6,0342
  • 219.265
  • 100.320
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Brüksel Mahkemesi, UberX'in taksi hizmeti olmadığı gerekçesiyle faaliyetini sürdürebileceğine hükmetti

Valon Ticari Mahkemesi, UberX'in taksi hizmeti olmadığı gerekçesiyle Brüksel'de faaliyetini sürdürebileceği kararını aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Brüksel'de bulunan Valon Ticari Mahkemesi, taksici derneklerinin UberX'e karşı açtığı davayı karara bağladı.

UberX'in araç sahibi olmadığına dikkat çekilen kararda, UberX'in yolcularla sürücüler arasında bağlantı hizmeti sunduğu ve Brüksel'de faaliyetlerine devam edebileceği belirtildi.

Mahkemelerden farklı kararlar

Brüksel Taksi Derneği tarafından Uber'in haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Flaman Ticari Mahkemesi'nde açılan başka bir davada ise Uber'in sağladığı hizmetin yasa dışı olduğu ve Brüksel'de yasaklanması gerektiği kararına varılmıştı.

Mahkeme, Uber'in taksi hizmeti değil araba paylaşım servisi sunduğu savunmasını reddederek, sadece taksi ruhsatı bulunanların taksicilik hizmeti verebileceğini kararlaştırmıştı.

Brüksel’deki değişik mahkemelerin, Uber'in başkentte yasaklanması konusunda farklı karar almaları belirsizlik ortaya çıkardı.

Uber, bin civarında aracıyla Brüksel'de çalışmaya devam ediyor.

Uber, hakkında başka ülkelerde de açılan davalarda taksi hizmeti değil araba paylaşım servisi sunduğu iddiasını öne sürmüş, bazı davalarda başarılı olmuştu.

Abdullah Ağar, Afrin ve El Bab izlenimlerini 24 TV´ye anlattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İşaretler belirginleşiyor: Irak'ta ABD tehlikesi

İşaretler belirginleşiyor: Irak'ta ABD tehlikesi

Zirve Yayınevi davasında karar çıktı

Zirve Yayınevi davasında karar çıktı

Şeker kamışından motor yağı ürettiler

Şeker kamışından motor yağı ürettiler

İran Basra Körfezi'nde yeni petrol rezervi buldu

İran Basra Körfezi'nde yeni petrol rezervi buldu

'Rusya ihlallerini durdurmalı'

'Rusya ihlallerini durdurmalı'

Sarıgül, CHP'den istifa etti

Sarıgül, CHP'den istifa etti

Ülkü Ocakları'ndan Özdil'e tepki: Ücretsiz dağıtılacak

Ülkü Ocakları'ndan Özdil'e tepki: Ücretsiz dağıtılacak

Gerilim tırmandı: Güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz

Gerilim tırmandı: Güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz
 

POPÜLER HABERLER

TEM kenarındaki yeşillik alanda intihar vakası

TEM kenarındaki yeşillik alanda intihar vakası

Hayatımızı baştan sona değiştiren buluşlar

Hayatımızı baştan sona değiştiren buluşlar

Saksıda yetişebilecek 12 sebze

Saksıda yetişebilecek 12 sebze

Son 10 yılda dünya nasıl değişti

Son 10 yılda dünya nasıl değişti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA