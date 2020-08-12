Bu Cuma BİM aktüel ürünlerde neler var? 14 Ağustos 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:03 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:03

BİM'in cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu hafta BİM'de uygun fiyata satılan kumtel ankastre set yoğun talep gördü. Peki Bu Cuma BİM aktüel ürünlerde neler var? BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak araç gereçlerinde kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı 14 Ağustos 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan BİM market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. Bu cuma BİM aktüel ürünlerde; Dijitsu 42" FHD Uydu Alıcılı TV, Çok Amaçlı Dolap, 3 Katlı Çamaşır Kurutmalık, Fakir Şarjlı El Süpürgesi, Kulaküstü Kablosuz Kulaklık, Smart Saat, Tefal Baskül, Desenli Gaz Lambası, Sinek Uzaklaştırıcı Pervane, Fakir Rahpsody Blender Seti, Emsan 6 Parça Kombi Saklama Seti, Akel Katmer ve Gözleme Sacı, Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası, Kütahya Porselen Kupa 2'li, Piccolo Mondi Oyuncak Yazar Kasa, Karma Hikaye Kitapları, Erkek Bermuda Şort kaçırılmaz fırsatla geliyor.

BİM'de bu cuma; Fakir Rhapsody Belender Seti 189 TL. Borosilikat Süzgeçli Demlik 69,90 TL. Borosilikat Cezve 29,90 TL. Isıya ve direkt ateşe dayanıklı yapısı ile dikkat çeken Glass in Love 6’lı Borosilikat Kulplu Kahve Fincanı 99,90 TL. Birinci sınıf izolasyon malzemeleri ile üretilmiş Akel Katmer ve Gözleme Sacı 119 TL. Çizilmeye ve aşınmaya karşı direnci arttırılmış, granit efektli yanmaz yapışmaz iç ve dış kaplamalı Chef’s Granit Wok Tava 32,90 TL. Paslanmaz çelikte gövdesi ile dikkat çeken Emsan 6 Parça Kombi Saklama Seti 119 TL. Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 49,90 TL. Farklı desenlerde Büyük Boy Melamin Yuvarlak Tepsi 17,90 TL. Naturalove Mermer Desenli Salata Tabağı 9,95 TL. Kütahya Porselen’den 2’li Poselen Kupa 17,90 TL. Çift Yönlü Hazneli Rende 9,95 TL. Gıda Koruyucu Kapak 14,90 TL'den satılacak.

BİM'deki indirimler bununla da bitmiyor. BİM Cuma aktüel ürünler kataloğunda göre yeni indirim döneminin bir diğer sevinen müşterileri minikler. Oyuncak Market Arabası ve Mutfak Seti 29,90 TL. Piccolo Mondi Titreşimli Bebek Aktivite Oyuncağı 39,90 TL. Piccolo Mondi Kurmalı Banyo Oyuncakları 12,90 TL. Oyuncak Kamyon 39,90 TL. Piccolo Mondi Oyuncak Yazar Kasa 69,90 TL. Farklı çeşitlerde Sevimli Oyuncak Köpekler 14,90 TL'den satışa sunulacak.