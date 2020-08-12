ŞOK aktüel ürünler satışta! ŞOK'a bu hafta neler geldi?

12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:33 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:33

ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu haftanın ürünleri satışa sunuldu. Bu çarşamba satışa sunulan ŞOK kataloğundaki aktüel ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta mutfak araç gereçlerindeki indirim göze çarpıyor. ŞOK'a bu hafta Blender Seti, 2 Kapaklı 8 Gözlü Çok Amaçlı Dolap, Sinbo Tost Makinesi geliyor. ŞOK'ta bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek indirimler yer alıyor. ŞOK aktüel 12 Ağustos 2020 kataloğundaki ürünler indirim listesi haberimizde.

ŞOK'a bu hafta temizlik ürünleri büyük indirimle geliyor. İşte ŞOK aktüel 12 Ağustos 2020 kataloğundaki indirimli ürünler…

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; saklama kapları, çelik su ısıtıcı, Keramika kahvaltı takımı ve kişisel bakım ürünlerindeki indirim fırsatları göze çarpıyor. Her çarşamba birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden ŞOK marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. ŞOK aktüelin bu haftaki kataloğunda mutfak ihtiyaçlarında kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

Haftanın ŞOK aktüel kataloğunda; Aqua Su Arıtma Cihazı, Teba Elektrikli Su Isıtıcı, 19 Parça Kahvaltı Takımı, Solar Bahçe Aydınlatma, Fantom Toz Torbalı Elektrikli Süpürge, Sinbo Dijital Baskül, Sinbo Sensörlü Sıvı Sabunluk, Döner Mekanizmalı Temizlik Seti, Çamaşır Askılığı, Taşınabilir Led Makyaj Işığı ve çok daha fazlası yer alıyor.