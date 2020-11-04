Bu Cuma BİM'e neler gelecek? BİM 6 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

04 Kasım 2020 Çarşamba 11:41 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 11:41

BİM aktüel ürünlerin bu Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu Cuma BİM'e gelecek olan ürünler arasında Elektrikli ısıtıcı, epilasyon aleti, traş makinesi, dik süpürge, yorgan, battaniye ve banyo paspası gibi birçok indirimli ürün bulunuyor. İşte haftanın aktüel kataloğu

BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak için araç gereçler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM'e bu hafta; Televizyon, elektrikli ısıtıcı, akülü vidalama seti, banyo tekstil ürünleri, züccaciye, elektrikli mutfak ürünleri, kışlık giyim ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak. İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'de bu Cuma satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda; Dijitsu 43″ FullHD Uydu Alıcılı Led TV, Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör, Kumtel Fanlı Elektrikli Isıtıcı, Akülü Vidalama Seti, Fakir Ekspress Türk Kahvesi Makinesi, Braun Silk-Epil Epilatör, Işıklı Cam Kettle, Casilda Home Desenli Çift Kişilik Yorgan, Cam Baskül, North Pacific Kadın Kısa Fermuarlı Polar, Desenli Triko Tayt, Banyo Paspası, Fakir Dik Durabilen Süpürge, 3 Basamaklı Merdiven, Vakumlu Banyo Aksesuarları gibi fırsat ürünleri yer alıyor.