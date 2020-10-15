Bu Cuma BİM'e neler geliyor? BİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

15 Ekim 2020 Perşembe 11:51 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 11:51

BİM'in Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok sürpriz ürün geliyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak için gerekli elektronik ürünlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. Tablet, Mikser hamur yoğurma robotu, Çay makinesi, 6'lı şık fincan seti dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu.

BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in cuma günü satışa sunulacak olan indirimli ürünleri belli oldu. BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak için araç gereçler ve uzaktan eğitim kapsamında gerekli elektronik ürünler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Bu Cuma BİM'e gelecek olan ürünler arasında; Kablosuz kulaklık, bilgisayar klavyesi için ışıklı mercekli okuma çubuğu, akıllı bileklik, buhar jenaratörlü ütü, kurutma makinesi, Ankastre set, ütü masası, çamaşır kurutmalık bulunuyor. İşte haftanın aktüel kataloğu

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan BİM market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta; Kumtel Dinamik Ankastre Set, Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü, Heifer Saç Kurutma Makinesi, Homtech 10" Tablet, Jabra Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık, Perilla Lenita Ütü Masası, Kurutmalık, Starcom Cam Baskül, HP200 Kablosuz Mouse, Dynamic Dijital Alarmlı Saat, Alpina Bitki ve Kahve Demliği 350 ml, Kaşık Terazi, Misss Coco Desenli Saten Gecelik Sabahlık 2'li Takım, Energy Sporcu Taytı, Barbie / Hot Wheels Deodorant, Loreal Paris Cilt Temizleyici ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101 15 Ekim 2020 aktüel ürünler satışta!

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunmaktadır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.