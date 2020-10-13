13 Ekim 2020 Salı 15:41 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 15:41

A101 aktüel ürünlerde bu hafta okulların açılmasıyla birlikte ihtiyaç haline gelen tablet satılacak. A101 aktüel ürünler kataloğunda mutfak araç gereçlerindeki ve tekstil ürünlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Peki A101'e bu hafta neler geliyor? A101'e bu hafta gelen ürünler arasında 2 farklı cep telefonu, midi fırın ve buharlı pişirici bulunuyor. İşte A101'e gelecek olan aktüel ürünler

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! A101 aktüelde bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğunda sürpriz ürünler yer alıyor. İşte her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi.

A101'DE BU HAFTA...

Bu hafta A101'de; Lenovo Tab M7 Tablet, Samsung Galaxy A30s Cep Telefonu, Philips Type-C Şarj Kablosu, Xiaomi Band 3 Akıllı Bileklik, Arzum Cookart Eco Midi Fırın, Arzum Mixtech Multi Blender Seti, Fantom Carbon DC Dikey Süpürge, Ahşap Çocuk Masa Sandalye Takımı, Bebek Çok Amaçlı Flanel Örtü, Fisher-Price Anne-Bebek Bakım Çantası, Bebek Yorganı 95x145cm ve cok daha fazla ürün yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101'de bu hafta; Samsung Galaxy A30s Cep Telefonu, Xiaomi Band 3 Akıllı Bileklik, Piranha Kablosuz Mouse, Lenovo Tab M7 Tablet Bilgisayar, Arzum Cookart Eco Midi Fırın ve çok daha fazlası yer alıyor.

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