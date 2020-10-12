Bu Salı BİM'e neler gelecek? BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu

12 Ekim 2020 Pazartesi 16:09 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 16:09

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan indirimli ürünleri belli oldu. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta büyük boy gıda ürünlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. 10 kiloluk buğday unu ve 4 buçuk kiloluk domates salçası ve turşu çeşitleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki Bu Salı BİM'e neler gelecek? İşte BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu..

BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak için temel gıda ihtiyaçları doğrultusundaki ürünler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan bakım ürünlerine varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

Gıda ürünlerine bir sayfa ayrılan BİM aktüel kataloğunda; Domates salçası, un, bulgur, pirinç, büyük boy turşu, reçeller, bisküvi çeşitleri uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünlerde buı hafta; Demlik poşet çay+700 ml cam demlik 59,95 TL, 10 kg buğday unu 29,90 TL, çedarlı mini kraker 1,95 TL, bademli karamelli çikolata 16,50 TL, saray helvası 7,95 TL, frambuaz dolgulu çikolata 1,95 TL, frambuazlı/kakaolu kremalı bisküvi 3,50 TL, çikolata kaplı lokum 3,95 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'a bu hafta neler geliyor? 14 Ekim 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Dost 300 ml Ayran 0,85 TL

Oslo 1 Kg Gofret 11,90 TL

Saban 2.5 Kg Nohut 16,90 TL

Gülsan 2000 gr Reçel 18,90 TL

Milka 300 gr Çikolata 18,90 TL

Olips 3’lü 3×28 gr Şeker 2,50 TL

Özgüllü 1 Kg Kaşar Peyniri 35,90 TL

Efsane 10 Kg Buğday Unu 29,90 TL

Efsane 5 Kg Osmancık Pirinç 36,90 TL

Yurdum 4500 gr Domates Salçası 31,90 TL

Saban 2.5 Kg Pilavlık Bulgur 9,95 TL

Saban 2.5 Kg Kırmızı Mercimek 17,90 TL

Fıçı 2500 gr Salatalık Turşusu 15,90 TL

Ruffless 193 gr Patates Cipsi Mega Boy 5,95 TL

Balkaşık 2000 Gr Süzme Çiçek Balı 39,90 TL

Fıçı 2500 gr Karışık-Lahana Turşusu 17,90 TL

Mehmet Efendi 500 gr Türk Kahvesi 29,90 TL

Odun Pazarı 5000 ml Üzüm Sirkesi 12,90 TL

Bizim Paket 6×250 gr Margarin 16,50 TL

Pfanner 2 Lt Meyve Suyu 17,90 TL

Ülker 8×96 gr Kremalı Bisküvi 5,50 TL

Jacobs 48 gr Çedarlı Mini Kraker 1,95 TL

McVities 143 gr Kremalı Bisküvi 4,95 TL

Fig Rolls 108 gr İncir Dolgulu Bisküvi 3,95 TL

Granada 150 gr Tam Tahıllı Bisküvi 3,45 TL

Tadelle 3’lü 3×30 gr Çikolata Bar 6,95 TL

Milka 72 gr Bonibon Draje şeker 4,95 TL

Ogaş 300 gr Kaplamalı Saray Helvası 7,95 TL

Gofrik 4×26 gr Antep Fıstıklı Gofret 7,95 TL

Tafe 55 gr Çikolata Kaplı Lokum 3,95 TL

Snickers 80 gr Fıstıklı Nuga Bar 2,95 TL

Çokokrem 1.5 kg Kakaolu Fındık Kreması 29,90 TL

Dido Ruby 36 gr Çikolata Kaplamalı Gofret 2,50 TL

Laviva 35 gr Frambuaz Dolgulu Ruby Çikolata 2,50 TL

Beta Demlik Poşet Çay + 700 ml Cam Demlik 59,95 TL

Love it 88 gr Frambuazlı-Kakaolu Kremalı Bisküvi 3,50 TL

Jacobs 110 gr Peynirli ve Kavrulmuş Soğanlı Kraker 3,95 TL

Jacobs 110 gr Peynirli ve Soğanlı Fırınlanmış Kraker 2,95 TL

Biskrem 100 gr Ruby ve Sütlü Çikolata Dolgulu Bisküvi 1,95 TL

Kahve Dünyası 400 gr Bonte Sütlü-Bitter Çikolatalı Bisküvi 14,90 TL