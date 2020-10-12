12 Ekim 2020 Pazartesi 16:10 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 16:10

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu haftanın fırsatlarında teknolojik ürünler yer alıyor. ŞOK aktüel ürünlerde; uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte ihtiyacı olan öğrenciler için uygun fiyattan tablet satışa sunulacak. ŞOK'ta mutfak aletlerinde ve kişisel bakım için saç şekillendiriciler de indirimli fiyattan satışa sunulacak. Peki ŞOK'a bu hafta neler geliyor? İşte ŞOK 14 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK market bu hafta çarşamba kataloğunda; Alcatel 1T 10″ Tablet 649 TL, Xiaomi Eardbus Basic S Bluetooth Kulaklık 139 TL, güç gösterge lambası, Sinbo Saç Maşası 59,90 TL, Sinbo Saç Düzleştirici 59,90 TL, Sinbo Saç Kesme Makinesi 59,90 TL'den satışa sunacak.

ŞOK'a bu hafta gelecek olan ürünler; Tablet, Xiaomi Eardbus Basic S Bluetooth Kulaklık, Sinbo Saç Maşası, Sinbo Saç Düzleştirici, Sinbo Saç Kesme Makinesi, Çelik Köfte Tepsisi, Microfiber Çift Kişilik Yorgan, Erkek Outdoor Ayakkabı, Kadın-Erkek Şemsiye, Pilsan Eagle Bisiklet olarak karşımıza çıkıyor.

Bu Salı BİM'e neler gelecek? BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu KUMSAL markası ile Krep Tava 24.95 TL

Wok Tava 36.95 TL

Sahan Tava 19,95 TL

Çelik Köfte Tepsisi 18.95 TL

Çelik Dikdörtgen Tepsi 24,95 TL

Toprak Güveç Tencere 15,95 TL

Toprak Güveç ve Sütlaç Kasesi 6’lı Set 10,95 TL

Vera Bone 54 Parça Kare Yemek Takımı 899 TL

Dört kenarı biyeli Microfiber Tek Kişilik Yorgan 49,95 TL

Microfiber Çift Kişilik Yorgan 59,95 TL

Silikon Micro Yastık 13,95 TL

Kurulama Bezi 3’lü set 7,99 TL

Değişik beden seçenekleri ile Alt Mikrosüet 22,95 TL

Akrilik şardonlu iç yüzey değişik numara seçenekli Akrilik Bayan Uyku Çorap 5,95 TL

Termo tabanlı 41-44 numara aralığında Erkek Outdoor Ayakkabı 45 TL

Kadın-Erkek Şemsiye 34,95 TL

Pilsan Eagle Bisiklet 64,95 TL

GOKIDY Kamyon-Taşıyıcı Dorse-Yarış Arabası ve Servis Aracından oluşan Benim Yarış Kamyonum Seti 29,95 TL

Oyuncak 21 Parça Mutfak Seti 15,95 TL