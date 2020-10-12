Bu Cuma BİM'e neler gelecek? BİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

12 Ekim 2020 Pazartesi 16:48 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 16:48

BİM aktüel ürünlerin bu Cuma günü için hazırlanan Ekim ayının ilk aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu Cuma BİM'e gelecek olan ürünler arasında; Kablosuz kulaklık, bilgisayar klavyesi için ışıklı mercekli okuma çubuğu, akıllı bileklik, buhar jenaratörlü ütü, kurutma makinesi, Ankastre set, ütü masası, çamaşır kurutmalık bulunuyor. İşte haftanın aktüel kataloğu

BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak için araç gereçler ve uzaktan eğitim kapsamında gerekli elektronik ürünler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM'de bu hafta; Kumtel Dinamik Ankastre Set, Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü, Heifer Saç Kurutma Makinesi, Homtech 10" Tablet, Jabra Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık, Perilla Lenita Ütü Masası, Kurutmalık, Starcom Cam Baskül, HP200 Kablosuz Mouse, Dynamic Dijital Alarmlı Saat, Alpina Bitki ve Kahve Demliği 350 ml, Kaşık Terazi, Misss Coco Desenli Saten Gecelik Sabahlık 2'li Takım, Energy Sporcu Taytı, Barbie / Hot Wheels Deodorant, Loreal Paris Cilt Temizleyici ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak.İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'de bu Cuma; 2 yıl garantili Starcom Abajur Usb Led Lamba 17,90 TL. USB ile çalışabilme özellikli, yakınlaştırıcı mercekli LED’lere sahip Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu 19,90 TL, Windows ve Mac OS uyumlu 64GB USB Bellek 39,90 TL. Led arka ışıklı, klasik zilli alarma sahip, 2 yıl garantili Dynamic Dijital Alarmlı Saat 59,90 TL. Adım sayar, kat edilen mesafeyi gösterme, mesaj bildirimi, Smartfit Akıllı Bileklik 55 TL, Free Sound TWS Bluetooth Kulaklık 79,90 TL, Düşük pil göstergesi bulunan, her iki ele uygun olarak tasarlanmış, 18 aya varan pil ömrü ile ön plana çıkan HP Kablosuz Mouse 75 TL, 4 çekirdek işlemcili, 32GB dahili hafızalı, Android işletim sistemli, deri kılıfı ile birlikte satışa sunulan Hometech ALFA Tablet Bilgisayar 749 TL. Jabra Elite Tam Kablosuz Kulaklık 499 TL, Taşınabilir SSD Hafıza 249 TL'den satılacak.

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