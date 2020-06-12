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Ekonomi

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,17 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 4,06, dolar/TL yüzde 0,87, avro/TL yüzde 0,90 değer kazandı.

AA12 Haziran 2020 Cuma 18:35 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 18:35
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BIST 100 endeksi, en düşük 107.833,00 en yüksek 111.042,80 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,17 gerileyerek 109.835,47 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,06 kazanımla 381,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,02 artışla 2.534,00 lira oldu. Geçen hafta 595,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 619,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,87 değer kazanarak 6,8350 liraya, avro da yüzde 0,90 artışla 7,7230 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,21, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,19 ile kıymetli madenler fonları oldu.

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