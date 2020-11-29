29 Kasım 2020 Pazar 12:31 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 12:31

BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in Salı günü satışa sunulan indirimli ürünleri arasında bisküvi çeşitleri, şekerleme ve hazır dondurulmuş gıdalar yer alıyor. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki Bu Salı BİM'e neler geliyor? İşte haftanın aktüel kataloğu...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta ETİ markası Bisküvi-Gofret ve Çikolata ürünleri ve Dondurulmuş Hazır Gıdalar kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan bakım ürünlerine varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'e bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Şekerlemeler, temel gıda malzemeleri, bisküvi, kurabiye ve dondurulmuş gıdalar uygun fiyattan satışa sunulacak. Tamamı ETİ markalı olmak üzere çikolatalar, bisküviler ve kurabiyeler BİM'de Salı günü indirimli olarak satışa sunulacak. İşte BİM'e Salı günü gelecek olan ürünlerin fiyat listesi...

1. sayfa

Eti 35 gr Süt Burger 1,50 TL, Etimek 9,95 TL, Eti Kakaolu 125 gr Bisküvi 1,95 TL, Eti Finger Bisküvi 9,95 TL, Mini Beyaz Çikolata 2,50 TL, Eti Petit Beurre 1000 gr Bisküvi 9,95 TL, Antep Fıstıklı 60 gr Çikolata 4,95 TL, Eti Form Kepekli Bisküvi 4,95 TL, Frambuazlı Turta 4,75 TL, Beurre Mini Bisküvi 2,50 TL'den satışa sunulacak.

Yine tamamı Eti ürünleri olmak üzere; Eti Cicibebe 400 gr Bebek Bisküvisi 6,75 TL, Petito Evde Çikolata Atölyesi 4,45 TL, Beurre Kakaolu Bisküvi 4,75 TL, Hoşbeş Fındık Kremalı Gofret 3,95 TL, Eti Burçak 6,25 TL, Popkek 30’lu Mini Kek 12,90 TL, Popkek 10’lu Çikolatalı Mini Kek 4,50 TL, Eti Sultani Üzümlü Kepekli Bisküvi 5,95 TL, Bidolu Yer Fıstığı Parçacıklı Gofret 2,95 TL, Karam Antep Fıstıklı Bitter Çikolata 4,95 TL,

Tutku Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 3,95 TL, Şekl-i Şahane Çikolatalı Fındıklı Kek 7,95 TL, Burçak Fındık Ezmeli Kremalı Bisküvi 5,95 TL, Crax Baharatlı-Peynirli Çubuk Kraker 2,50 TL, Tutku 2,95 TL, Kurabi Tam Buğday Unlu Fındıklı Kurabiye 5,95 TL, Benimo Marshmallowlu Bisküvi 6,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünlerin Salı günü için hazırlanan kataloğunun 2. sayfasında dondurulmuş hazır gıdalar yer alıyor.

Kocaman Karides 15,90 TL

Pınar 280 gr Falafel 9,50 TL

Tat Fırın Rulo Börek 7,95 TL

Pınar 240 gr Fish Finger 15,90 TL

Balıkmar 400 gr Sardalya 10,90 TL

Mezzemarin 400 gr Somon 19,45 TL

Superfresh 360 gr Çıtır Toplar 8,95 TL

Amasya Et 2×90 gr Steak Burger 9,95 TL

Göçmen Börekçisi 4×100 gr Simit 5,50 TL

Mezzemarin 400 gr Mezgit Fileto 17,90 TL

Bonfilet 330 gr Dana Misket Köfte 16,90 TL

Pınar 250 gr Mısırlı Peynirli Kroket 8,50 TL

Göçmen Börekçisi 450 gr Kıymalı Kol Böreği 11,90 TL

Gedik Piliç 500 gr Çıtır Bonfile Parçaları 9,95 TL