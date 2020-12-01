01 Aralık 2020 Salı 13:05 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 13:05

ŞOK marketin bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu haftanın fırsatlarında tekstil ürünleri ağırlıkta yer alıyor. ŞOK aktüel ürünlerde; Kışlık ürünler ve deterjanlar uygun fiyattan satışa sunulacak. ŞOK'ta mutfak aletleri ve elektronik ürünler de indirimli fiyattan satılıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte 2 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; Mikado Nostaljik Klasik Radyo, Asonic Bluetooth Hoparlör, Pamuklu Çift Kişilik Battaniye, MaxFlex Erkek Trekking Bot, Kadın / Erkek Kışlık Terlik, Kadın / Erkek / Çocuk Kar Eldiveni, Kadın İncili / Peluş Ponponlu Bere, Kadın Peluş Çorap, Erkek Akrilik Atkı, Erkek Polarlı Bere, Çocuk Kulaklıklı Peluş Bere Atkı Eldiven Seti gibi ürünler yer alıyor.

ŞOK market bu hafta çarşamba kataloğunda; Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 27,95 TL, Asonic Bluetooth Hoparlör 34,95 TL, Mikado Nostaljik Klasik Radyo 139 TL, Borcam Dikdörtgen Tepsi 29,95 TL, Kar Eldiveni 29,95 TL, Komili marka bebek bezleri 29,95 TL'den satışa sunacak.

ŞOK'ta her hafta mutfak aletleri ve elektronik ürünler indirimli fiyattan satılıyor.

İşte ŞOK'a bu hafta gelecek olan ürünler;

Mikado Nostaljik Klasik Radyo 139 TL

Asonic Bluetooth Hoparlör 34,95 TL

Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 29,95 TL

Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 27,95 TL

Dört Bölmeli Saklama Kabı 7,99 TL

Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6’lı 11,95 TL

Borcam Dikdörtgen Tepsi 3850 cc 29,95 TL

MaxFlex Erkek Trekking Bot 4,95 TL

Kadın / Erkek Kışlık Terlik 16,95 TL

Kadın / Erkek / Çocuk Kar Eldiveni 29,95 TL

Erkek Şönil Balıkçı Bere 8,99 TL

Kadın İncili / Peluş Ponponlu Bere 12,95 TL

Kadın Peluş Çorap 7,99 TL

Erkek Akrilik Atkı 12,95 TL

Kadın Panço 19,95 TL

Erkek Triko Boyunluklu Bere 9,99 TL

Erkek Polarlı Bere 9,99 TL

Çocuk Kulaklıklı Peluş Bere Atkı Eldiven Seti 19,95 TL

Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay 100’lü 14 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

SuperFresh Pizza King 780 gr 12 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Bu Salı BİM'e neler geliyor? BİM 1 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu