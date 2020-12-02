Bu Cuma BİM'e neler gelecek? BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu

02 Aralık 2020 Çarşamba 13:22 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 13:22

BİM'in bu haftaki aktüel ürünleri satışa sunuldu. BİM'in cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ev aksesuarları ve elektronik ürünlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. Yorgan, Yatak örtüsü, kaşe kaban ve katı meyve sıkacağı dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta Saç Kesme Makinesi, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap, 3 Katlı Çamaşır Kurutmalık ve Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. İşte bu Cuma BİM'e gelecek olan aktüel ürünler...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'de bu Cuma satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda; Perilla Ayaklı Askılık, Post Halı, Petek Üstü Isı Yönlendirici, Stella 8 Parça Tencere Seti, Kamp Bıçağı, Erkek Kışlık Gömlek, Erkek Yünlü Kazak, Soley Lastikli Penye Çarşaf, Kadın Tunik Gömlek, Kaşe Kaban gibi fırsat ürünleri yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta neler var? 2 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler satışta!

A101'e bu hafta neler geliyor? (A101 3 Aralık 2020)

SCHWARTZ Saç Kesme Makinesi 89,95 TL

8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199 TL

3 Katlı Çamaşır Kurutmalık 99,90 TL

Perilla Ayaklı Askılık 59,90 TL

Post Halı 59,90 TL

Petek Üstü Isı Yönlendirici 34,90 TL

Katı Meyve Sıkacağı 249 TL

Tefal Tava 24 cm 79,90 TL

Bonera Pro Plus Tava 28 cm 49,90 TL

Bonera Pro Plus Karnıyarık Tenceresi 26 cm 79,90 TL

Bonera Pro Plus Sahan 22 cm 49,90 TL

Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 159 TL

Stella 8 Parça Tencere Seti 279 TL

Kulplu Balık Tepsisi 69,90 TL

Chef's Karnıyarık Tenceresi 22 cm 39,90 TL

Chef's Kapaklı Kavurma Sacı 22 cm 69,90 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 11,90 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 9,95 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 7,90 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 7,50 TL

Paşabahçe Gala Meşrubat Bardağı 3'lü 10,90 TL

Paşabahçe Gala Su Bardağı 3'lü 10,90 TL

Sütlük 14 cm 19,90 TL

Kamp Bıçağı 79,90 TL

Seramik Sosluk - Reçellik 4'lü 32,90 TL

Çift Kişilik Desenli Yorgan 69,90 TL

Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 79,90 TL

Kaşe Kaban 129 TL

Kadın Tunik Gömlek 29,90 TL

Soley Lastikli Penye Çarşaf 21,90 TL

Erkek Yünlü Kazak 39,90 TL

Erkek Kışlık Gömlek 29,90 TL

Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 49,90 TL