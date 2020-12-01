01 Aralık 2020 Salı 14:03 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 14:03

A101 aktüelde bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan ürünlerin kataloğu yayınlandı. 101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak araç gereçlerindeki, kışlık giyim ve elektronik aletlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. Peki A101'e bu hafta neler geliyor? A101'e bu hafta gelen ürünler arasında şişme mont, kazak, bere, eldiven ve taraftar lisanslı battaniye çeşitleri geliyor. İşte A101'e gelecek olan aktüel ürünler

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünlerin Aralık Ayının ilk indirim kataloğundaki indirim listesi haberimizde.

A101'DE BU HAFTA...

Bu hafta A101'e; HI-LEVEL 49" Ultra HD Android Smart Led Televizyon, Lenovo HF130 Kulaklık, Philips 6602 Kablosuz Klavye Mouse Set, Piranha IP Kamera, SEG SNF 5200 No-Frost Buzdolabı, Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası, Fileli Olta Takımı, Bay Trekking Ayakkabı, Kamp Taburesi, Dik Duruş Korsesi, Rubenis Bay / Bayan Şemsiye, Fantom CC 3500 Cyclone Elektrikli Süpürge, Arzum AR 5066 Nuvo Saç Maşası, 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap, Bay Kapşonlu Şişme Mont, Taraftar Lisanslı Battaniye, Keramika 19 Parça Seramik Kahvaltı Seti kaçırılmaz fırsatla geliyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi Perşembe günü raflardaki yerini alacak.

A101'de bu hafta; televizyon, cam kettle, çay makinesi, mutfakların vazgeçilmezi züccaciye ürünleri, elektronik ürünler, kişisel temizlik ürünleri, ev tekstili ürünleri ve çok daha fazlası yer alıyor.

A101 AKTÜEL KATALOĞUNDAKİ ÜRÜNLERİN FİYATLARI

HI-LEVEL 49" Ultra HD Android Smart Led Televizyon 3.099 TL

HI-LEVEL 43" Full HD Android Smart Led Televizyon 2.299 TL

Piranha Akıllı Saat 69,95 TL

Lenovo HF130 Kulaklık 29,95 TL

Philips 6602 Kablosuz Klavye Mouse Set 29,95 TL

Philips SPK7344 Kablosuz Mouse 49,95 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık 59,95 TL

Piranha IP Kamera 159 TL

SEG SNF 5200 No-Frost Buzdolabı 2.899 TL

SEG STF 65 Turbo Fırın 1.249 TL

Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası 69,95 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 52,95 TL

Fileli Olta Takımı 99,95 TL

Bay Trekking Ayakkabı 49,95 TL

Kamp Taburesi 12,95 TL

Dik Duruş Korsesi 23,95 TL

Bay / Bayan Bel ve Omuz Çantası 14,95 TL

Rubenis Bay / Bayan Şemsiye 32,95 TL

Kiwi KK 3323 Cam Su Isıtıcı 99,95 TL

Kiwi KTM 2310 Çay Makinesi 169 TL

Kiwi KHB 4415 Çubuk El Blenderı 79,95 TL

Aprilla ATR 2025 Vücut Bakım ve Tıraş Makinesi 99,95 TL

Arzum AR 5066 Nuvo Saç Maşası 89,95 TL

Aprilla AEP Şarjlı Epilatör 89,95 TL

Fantom CC 3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 399 TL

4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 179 TL

Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 34,95 TL

Keramika 19 Parça Seramik Kahvaltı Seti 99,95 TL

Sinbo Izgara Tava 69,95 TL

Cam Damacana 12,95 TL

Taraftar Lisanslı Battaniye 54,95 TL

Bay Kapüşonlu Şişme Mont 99,95 TL

Bayan Şişme Mont 99,95 TL

Bay / Bayan Kazak 19,95 TL

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