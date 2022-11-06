Bu salı BİM'de neler var? BİM 8 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 8 Kasım aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta bakliyat ve Noodle Indomie ve Kahve Dünyası'nın sahlep, sıcak çikolatası ürünlerinde indirimler var. BİM'e bu hafta ayrıca Abdullah Efendi aromalı Türk kahvesi çeşitleri satışa sunulacak. Peki Bu salı BİM'de başka neler var? İşte BİM 8 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Çikolatalı Portakal Aromalı Türk Kahvesi, Biscolata Stix ürünleri, Starz ürünü, Nestle çikolata çeşitleri ve çok daha fazlası Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında olacak. İşte 8 Kasım 2022 BİM aktüel kataloğundaki ürünler ve fiyatları...

BİM 8 KASIM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM Aktüel Ürünler kataloğunda; Efsane 10 Kg Un 99 TL, Serel 1 Kg Tahin 69,50 TL, Calve Sos Çeşitleri 22,50 TL, Saban 2,5 Kg Nohut 59,50 TL, Kilikya 3 Litre Şalgam 15,50 TL, Dr. Oetker 3'lü Puding 28,50 TL, Indomie 10'lu Noodle 28,50 TL, Arba 500 gr Pul Biber 32,50 TL, Destan 1 Kg Karbonat 29,50 TL, M.Z. Ege 1 Kg Çiğ Köfte 24,50 TL, 7Days 5×48 gr Kruvasan 21,50 TL, Serel 800 gr Dut Pekmezi 39,50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta; Birma 4×250 gr Margarin 37,50 TL, Efsane 5 Kg Osmancık Pirinç 99 TL, Tukaş 1650 gr Domates Salçası 69 TL, Saban 2,5 Kg Pilavlık Bulgur 37,50 TL, Fıçı 2550 gr Salatalık Turşusu 49,50 TL, Fora 900 gr Kırma Yeşil Zeytin 44,50 TL, Kaanlar 1 Kg Yağlı Siyah Zeytin 57,50 TL, Saban 2,5 Kg Kırmızı Mercimek 47,50 TL i

Seyidoğlu 1 Kg Çilek ve Vişne Reçeli 42,50 TL, Kemal Kükrer 250 gr Acı Biber Sosu 19,50 TL, Sarı Salkım 400 gr Salamura Yaprak 22,50 TL, Fora Fit 400 gr Az Tuzlu Siyah Zeytin 27,50 TL, Tat 650 gr Ketçap – 560 gr Mayonez Set 49,50 TL, Dr. Oetker 225 gr Krem Şanti ve 25 gr Kakao 34,50 TL, Cupido 1 Kg Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği 39,50 TL fiyatıyla müşterinin alımına sunulacak.

BİM'de bu hafta salı günü gıda ve bakliyat ürünleri kapsamında; Çaykur 200 gr Siyah Çay Demlik Poşet 27,50 TL, Schogetten 100 gr Fındık Pralinli Çikolata 19,50 TL, Swissalps 100 gr Fındıklı Sütlü İsviçre Çikolatası 16,50 TL, Schogetten 100 gr Süt Dolgulu Kalsiyumlu Çikolata 19,50 TL, Biscolata Stix 38 gr Bitter Çikolata Kaplamalı Çubuk Bisküvi 6,75 TL, Wafer Master Crepe 216 gr Fındık Kremalı Kalın Rulo Gofret 17,50 TL,

BİM 8 Kasım kataloğunda; Feast 170 gr Berliner 24,50 TL, Dost 1 Litre Çikolatalı Süt 19,50 TL, Nestle 60 gr Sütlü Çikolata 7,75 TL, Nestle 60 gr Bitter Çikolata 7,75 TL, Nestle 60 gr Beyaz Çikolata 7,75 TL, Greenwood 50 gr Ihlamur 27,50 TL, Efor 20'li Bitki Çayı Çeşitleri 14,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta; Buono 35 gr Çikolata Bombası 15 TL, Kahve Dünyası 400 gr Salep 39,50 TL, Herby 20'li Bitki Çayı Çeşitleri 17,50 TL, Maristella 150 gr Çıtır Atıştırmalık 19,50 TL, Doğadan 100 gr Demleme Yeşil Çay 17,50 TL, Kahve Dünyası 400 gr Sıcak Çikolata 39,50 TL, Alprose 100 gr Sütlü İsviçre Çikolatası 16,50 TL, Fiskobirlik Tirebolu 42 1 Kg Siyah Çay 59,50 TL olarak raflarda yerini alacak.