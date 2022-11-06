ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 9 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'ta bu hafta 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak kampanyada yer alacak aktüel ürünler belli oldu. ŞOK'ta bu hafta Beyaz Cam Davlumbaz-Ocak ve Fırın üçlüsünden oluşan Hoover Beyaz Cam Ankastre Set 7,699 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Teknoloji ürünleri, Isıtıcılar, Elektrikli Ev Ürünleri, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, Tekstil ve giyim ürünleri, harika oyuncaklar yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 9 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Onvo Airfryer 1.599 TL, Kumsal Granit Cam Kapaklı Derin Tava 24 cm 99,90 TL, Kumsal Granit Cam Kapaklı Derin Tencere 24 cm 189,90 TL, Kumsal Granit Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 24 cm 179,90 TL, Kumsal Granit Kapaksız Sahan 20 cm 79,90 TL, Singer Buharlı Ütü 349 TL,

3 Katlı Tekerlekli Sebzelik 99,95 TL, Büyük Boy Melamin Tepsi 39,95 TL, Nilson 3'lü Priz + 3'lü Golyat Priz 79,90 TL, Sinbo Mini Quartz Isıtıcı 199,90 TL, Masaüstü Dekoratif Mini Şömine 129,90 TL, Queen Quartz Soba 299,90 TL, Asonic Kafa Bantlı Bluetooth Kulaklık 129,90 TL, S-Link SL-09 2 USB Devre ve Akım Korumalı Tekli Priz 119,90 TL, Kablosuz Earpods Kulaklık i9 149,90 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 9 Kasım aktüel ürünler kataloğundaki beyaz eşya grubunda 2 farklı bulaşık makinesi, fırın, aspiratör, ocak ve 2 farklı çamaşır makinesi ve çamaşır kurutma makinesi yer alıyor.

Beyaz Cam Davlumbaz-Ocak ve Fırın üçlüsünden oluşan Hoover Beyaz Cam Ankastre Set 7,699 TL. Dijital ekranlı 9 programlı Hoover Bulaşık Makinesi 5,459 TL. Yoğuşmalı kurutma teknolojisine sahip olan,dijital kontrol panelli 14 programlı Hoover Kurutma Makinesi 5,499 TL'den yer alıyor.

Şok 9 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan Tekstil ve Giyim grubundaki ürünlerde ise; Fitilli Soft Halı 80x150 cm 159,95 TL, Fitilli Soft Halı 80x250 cm 249,95 TL, Fitilli Soft Halı 120x180 cm 249,95 TL, Çift Kişilik Flanel (Pazen) Nevresim Seti 239,95 TL, Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 74,95 TL, Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 89,95 TL, Ranforce Yastık Kılıfı 2'li 29,95 TL, Visco Dolgulu Yastık 79,95 TL, Kadın Fitlli Soft Kumaş Terlik 59,95 TL ve Kadın / Erkek Flanel Tek Alt 79,95 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta Çocuklar için hazırlanmış olan Oyuncaklarde; Pilsan Asansörlü Yol Seti 149,90 TL, Pilsan Building Blocks 79,95 TL, Erpa Melis Bebek 34 cm 149,90 TL, Hot Wheels Monster Trucks 79,95 TL, Erpa Küvette Bebiş Bebek 59,95 TL, Barbie Prenses Bebek 30 cm 69,95 TL, Erpa Dinazor Çeşitleri 59,95 TL ve GoKidy Tepsili Hamburger Seti 59,95 TL olarak raflarda yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta geçerli olacak 25 TL ve üzeri alışveriş kampanyasında Vanish Kosla Multi-Power Leke Çıkarıcı için 74,90 TL yerine 40 TL ve Cillit Bang Banyo / Mutfak Sprey için ise 64,90 TL yerine 27 TL indirimli fiyat sunulacak.

Bu salı BİM'de neler var? BİM 8 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu