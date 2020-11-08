Bu Salı BİM'e neler gelecek? BİM 10 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu

08 Kasım 2020 Pazar 11:53 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 11:53

BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan indirimli ürünleri arasında bakliyatlar ve iç giyim yer alıyor. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki Bu Salı BİM'e neler geldi? İşte haftanın aktüel kataloğu...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak için temel gıda ihtiyaçları doğrultusundaki ürünler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan bakım ürünlerine varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'e bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Organik bebek çamaşır deterjanı, hindistan cevizi yağı, diyabetik reçel çeşitleri uygun fiyattan satışa sunulacak.

Kadın Alt Üst Dantelli Takım 2’li 19,90 TL ve Üçgen Detaylı Büstiyer 19,90 TL, Kadın İç Astar Elbise 19,90 TL, Kadın İp Askılı Atlet 9,95 TL, Kadın Ters Havlu Kısa Konç Çorap 2,45 TL, Kadın Bato Slip 3’lü 12,90 TL, Kadın Neon Slip 3’lü 12,90 TL, Kadın Kısa Konç Bambu Soket Çorap 3,75 TL, Kadın Puantiyeli Külotlu Çorap 5,95 TL ve Kadın Puantiyeli Diz Altı Çorap 2,75 TL’den satılacak.

Erkekler için gelen ürünlerde ise; Erkek Atlet 9,95 TL, Erkek Boxer 6,95 TL, Erkek Desenli Boxer 7,95 TL veErkek Soket Çorap 7’li 22,90 TL olarak satışta.

Çocuklarımız için gelecek olan ürünlerde; Kız/Erkek Çocuk Atlet 2’li 13,90 TL, Kız/Erkek Çocuk Boxer 2’li 11,90 TL, Bir diğer üründe Dev Sürpriz Yumurta 9,95 TL, Çocuk Lisanslı Soket Çorap 3,95 TL, Çocuk Soket Çorap 2’li 7,95 TL, Çocuk Babet Çorap 3’lü 8,95 TL, Çocuk Havlu Çorap 2’li 7,95 TL ve Çocuk Pamuklu Dizaltı Çorap 4,50 TL, Kadın Peluş Patik 9,95 TL'den raflarda yerini alacak.

Bu Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda organik ürünlere bir sayfa ayrılmış durumda. BİM'e Salı günü gelecek olan aktüel ürünlerde; Koska Diyabetik Sade Helva 300 gr 12,90 TL, Diyabetik Çilek/Kayısı/Vişne Reçeli 280 gr 7,95 TL, Organik Çıtır Kabuklu Badem 250 gr 14,95 TL, Hazarbey Organik Ulukale Dut Kurusu 150 gr 7,95 TL, Ena Organik Natürel Zeytinyağı 500 ml 19,90 TL ,Organik Burgu – Fiyonk Makarna / Pilavlık Bulgur 500 gr 3,95 TL, Organik Kırmızı Mercimek / Yeşil Mercimek / Nohut / Baldo Pirinç 500 gr 6,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

Organik Bebek Çamaşır Deterjanı 1500 ml 29,90 TL, Zade Organik Hindistan Cevizi Yağı 175 ml 19,90 TL ve Ecco Soft Tuvalet Kağıdı 24’lü 19,90 TL, Organik Makyaj Temizleme Pedi 80’li 4,50 TL, Kadın / Erkek Organik Çorap 2’li 6,95 TL, Kız/Erkek Çocuk Organik Çorap 3’lü 9,95 TL, Oda ve Kumaş Kokusu 11,90 TL'den satışa sunulacak.