ŞOK'a bu hafta neler geliyor? 11 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

08 Kasım 2020 Pazar 12:36 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 12:36

Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu hafta için hazırlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; Çelik Su Isıtıcısı, Saç Kurutma Makinesi, granit tencere, tava ve bere/eldiven/atkı çeşitleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK 11 Kasım 2020 kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerde kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK market bu hafta çarşamba kataloğunda; Kadın Ponponlu Bere 9,99 TL, Erkek Polar Bere / Erkek Boyunluklu Polar Bere 6,99 TL, Erkek Kışlık Ayakkabı 45 TL ve Kadın Panço 19,95 TL, Eldiven Çeşitleri 4,99 TL, Kadın Kasket 24,95 TL ve Erkek Kulaklıklı Kasket / Erkek Twist Bere 12,95 TL, Çocuk Atkı Bere Takımı 24,95 TL, Basic Katlamalı Bere 9,99 TL ve Erkek Balıkçı Bere 7,99 TL'den satışa sunacak.

ŞOK'a bu hafta gelecek olan ürünler; Su Isıtıcı 79,90 TL, Saç Kurutma Makinesi 39,95 TL, Kumsal Granit Cam Kapaklı Derin Tencere 24 cm 59,90 TL, Kumsal Granit Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 24 cm 59,90 TL’den, Kumsal Granit Efektli Tava 26 cm 29,95 TL, Granit Efektli Sahan 20 cm 24,95 TL’den, Bakır Baskılı Siyah Yağlık 750 cc 7,99 TL’den, Çay Seti 24,95 TL, Bakır Baskılı Siyah Kavanoz çeşitleri, Paşabahçe Allegra Su Bardağı 3’lü 425 cc 11,95 TL’den satılacak.

ŞOK'a bu hafta gelecek olan ürünler;

Teba Renkli Su Isıtıcı 79,90 TL

Teba Saç Kurutma Makinesi 39,95 TL

Kumsal Granit Cam Kapaklı Derin Tencere 24 cm 59,90 TL

Kumsal Granit Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 24 cm 59,90 TL

Kumsal Granit Efektli Tava 26 cm 29,95 TL

Kumsal Granit Efektli Sahan 20 cm 24,95 TL

Bakır Baskılı Siyah Yağlık 750 cc 7,99 TL

Bakır Baskılı Siyah Kavanoz 660 cc 5,99 TL

Bakır Baskılı Siyah Kavanoz 425 cc 4,99 TL

Paşabahçe Allegra Su Bardağı 3’lü 425 cc 11,95 TL

Paşabahçe Allegra Meşrubat Bardağı 3’lü 12,95 TL

Borcam Yuvarlak Tepsi 1720 cc 19,95 TL

Paşabahçe İrem Çay Seti 24,95 TL

Saklama Kabı 3’lü Set 6,99 TL

Kadın Peluş Ponponlu Akrilik Bere 12,95 TL

Kadın Ponponlu Bere 9,99 TL

Erkek Polar Bere / Erkek Boyunluklu Polar Bere 6,99 TL

Kadın Kışlık Ponponlu Ev Botu 19,95 TL

Kadın Tüylü Terlik 16,95 TL

Erkek Kışlık Ayakkabı 45 TL

Kadın Panço 19,95 TL

Kadın / Erkek / Çocuk / Bebek Örme Eldiven Çeşitleri 4,99 TL

Gezer Erkek Gondol Terlik 13,95 TL

Kadın Kasket 24,95 TL

Erkek Kulaklıklı Kasket / Erkek Twist Bere 12,95 TL

Smile Çocuk Atkı Bere Takımı 24,95 TL

Basic Katlamalı Bere 9,99 TL

Erkek Balıkçı Bere 7,99 TL

Bingo Sıvı Deterjan 2600 ml / Bingo Oxyjen Sıvı Deterjan 2340 ml 22 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Bu Salı BİM'e neler gelecek? BİM 10 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu