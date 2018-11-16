Bu zirveden 4 milyarlık iş çıkacak

‘Küresel Ticaret Yarışında Türkiye’deki Yatırım Fırsatları’ başlığıyla toplanacak zirvede 4 milyar TL değerinde ticaret anlaşması yapılması hedefleniyor. 14 Aralık’ta Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek zirve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ankara Sanayi Odası (ASO), Türk Girişimci ve İş Adamları Konfederasyonu (TURKONFED), İstanbul Aydın Üniversitesi ve Cool Reklam iş birliğiyle gerçekleştirilecek. İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, zirvenin ekonomi dünyasının kanaat önderlerini bir araya getireceğini belirterek, “10 ülkeden yatırımcıların, Türkiye’nin önde gelen holding ve şirketlerinin katılımıyla düzenlenecek zirvede sanayi, bankacılık ve finans, inşaat, turizm, enerji, otomotiv, ulaştırma sektörlerindeki yatırım fırsatlarını konu alan paneller düzenlenecek. Ülkelerarası ticaret ve iş birliği anlaşmalarının da imzalanacağı ekonomi zirvesi bu sene 4 milyar liralık iş hacmi hedefliyor” dedi.

HEDEF 10 YENİ FABRİKA

7 hedef sektörde yeni şirket evliliklerine zemin hazırlamak istediklerini belirten Değer, şu ifadeleri kullandı: “Zirvenin paneller bölümünde yol haritaları belirlenirken, ilgili sektörün yerli ve yabancı temsilcilerinin mal alışverişi, şirket evliliği veya ortaklık yapabilmeleri noktasında B2B (kurumsal) ve B2C (bireysel) toplantıları gerçekleştirilecek. Yapacağımız bu yeni ortaklıkların ülkemizde yüksek teknoloji üreten en az 10 fabrika açmalarına ön ayak olmak için çalışma yürütüyoruz.”

DEİK Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi Başkanı Pınar Eczacıbaşı ise toplantıda yaptığı konuşmada dünyada yaşanan büyük ticaret savaşının devam ettiğini ve bu ortamda Türkiye’nin yapısal reformlar başlatmasının gerekli olduğunu dile getirerek “İstanbul Ekonomi zirvesinde ekonomimizin geleceğini, sektörlerimizin yatırım fırsatlarını öne çıkaracağız” dedi.