Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın kaç TL?

22 ayar altın fiyatları, Gram altın, çeyrek altın fiyatları düştü. Geçtiğimiz ay boyunca 1000 liranın üzerinde seyreden gram altın, bu hafta 950 liraya kadar düştü. Altın fiyatlarındaki sert düşüş sonrası; 22 ayar altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın alış satış rakamları yatırımcılar tarafından sıkı takibe alındı. Peki bugün altın fiyatları; Gram altın, çeyrek altın, ata altın, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum ve 22 ayar altınfiyatları.

GRAM ALTIN FİYATI (22 AYAR)

Alış: 980,05

Satış: 985,44

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış: 974,19

Satış: 974,39

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Alış: 1.821,24

Satış: 1.821,60

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 1.558,71

Satış: 1.593,12

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 6.234,83

Satış: 6.352,99

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 3.107,67

Satış: 3.186,24

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 6.234,83

Satış: 6.352,99

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 6.495,24

Satış: 6.658,95

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 538,83

Satış: 645,54

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 889,85

Satış: 920,67

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 15.828,00

Satış: 16.063,00

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarındaki hareketlenme ve güncel altın yorumları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişim nedeniyle serbest piyasada canlı altın fiyatlarında son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılıyor.

BDDK'nın kararından sonra düşen fiyatlar sonrasında yatırımcılar alım yapmaya başladı.

Altın almak isteyen kişiler, fiyatların düşmesiyle birlikte alımlarını sürdürüyor. Pazartesi günü gram altın 950 lira seviyesine kadar gerilemişti. Gün içerisinde tekrar toparlandı ve direnç seviyesini zorlardı.

ALTIN YENİDEN YÜKSELECEK Mİ?

Gram altın son 6 ayda Dolar-TL kurundan destek görerek 1000 lira seviyesini kırdı. Altın yorumcusu İslam Memiş'e göre; Altın ONS fiyatından destek görerek, yıl sonunda tekrar bu yükselişlerini devam ettirebilir. O yüzden Ons altında 950 bin lira aralığını takip etmek gerekiyor.

Uzmanlar, Ons fiyatında hızlı bir toparlanma olmasını bekliyor.

Altın yorumcusu İslam Memiş'e göre; Gram altında düşüşler kalıcı gözükmüyor, alım yapılabilir. Önümüzdeki aylarda sert yükselişler olabilir.

