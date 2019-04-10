Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Memur emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Çalışma hayatına başlayan milyonlarca vatandaşın aklına ilk gelenlerin başında, “bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?” sorusu yatıyor. SGK güvencesi altında çalışma hayatına devam edenlerin emekliliğine dair hesaplama yapma ve ne kadar maaş alacağını bilme heyecanı hayli yüksek oluyor. SGK hizmetlerinden faydalanmak için öncelikli olarak E Devlet şifresine ihtiyaç vardır. Şifreyi PTT'den temin ettikten sonra ya da daha önce bu işlemi yaptıysanız mevcut şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra E Devlet Kapısı'ndaki arama kısmına 4A emekli aylık bilgisi ya da 4B emekli aylık bilgisi (4C için de geçerlidir) yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz Bu yıl ki TÜİK verileriyle şekillenen enflasyon rakamları maaşlardaki son durumu da netleştirmiş oldu. “Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Yeni maaşlar ne kadar oldu?” sorusuna yanıtı haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte detaylar…

2019'DA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 10.19 oldu. 2019 Ocak ayında yapılan zam ile BAĞ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 1.690 TL oldu. Bağ-Kur emeklisinin maaşı ise bin 189 TL oldu. 2000 yılı öncesi emekli olan maaşı bin 888 TL oldu. SSK 2000 yılı sonrası emeklisinin maaşı bin 125 TL oldu. Memur emeklisinin maaşı ise 2 bin 379 TL oldu.

ADIM ADIM E DEVLET'TE EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

SGK hizmetlerinden faydalanmak için öncelikli olarak E Devlet şifresine ihtiyaç vardır. Şifreyi PTT'den temin ettikten sonra ya da daha önce bu işlemi yaptıysanız mevcut şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra E Devlet Kapısı'ndaki arama kısmına 4A emekli aylık bilgisi ya da 4B emekli aylık bilgisi (4C için de geçerlidir) yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Listede aylık bilgisi kısmına tıkladıktan sonra açılan sayfada aylık gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de görüntüleyebilirsiniz.

Emekli aylık bilgisi sayfasında maaş ve ek ödeme bilgilerinin yanı sıra aylık başlangıç tarihi, 2000öncesi aylık bağlanma oranı, 2008/10 sonrası aylık bağlanma oranı, 2000 öncesi gün, 2008/10 öncesi gün, 2000-20008/10 arası aylık bağlanma oranı, intibak aylık bağlanma oranı, 2000-2008 arası gün, gösterge, sigortalının en son çalıştığı sektör, toplam gün bilgileri de yer alır. Aynı şekilde 4B ve 4C üzerinden emekli olanlarda aylık bilgilerinin yanı sıra detaylı bilgiye de 4B/4C emekli aylığı bilgisi sayfasından ulaşırlar.

Ayrıca 4A Almanya/Bulgaristan emekli ödemeleri de aynı yol izlenerek görüntülenebilir.

EMEKLİ AYLIĞI SORGULAMA

E Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıysanız. Arama kısmına bağlı olduğunuz sigorta kolunu yazıp yanına emekli aylığı sorgulama yazarak sonuca hızlıca ulaşabilirsiniz. E - hizmetler bölümü Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında bulunan emekli aylığı sayfasından aylık maaşınızı öğrenebilirsiniz...

YENİ MAAŞLAR NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte aylardır konu hakkında açıklama bekleyen memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da açıklanmış oldu.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 10.69 oranında zam yapılacak. Böylece aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 468 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselecek.