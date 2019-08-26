Bugünkü dolar kuru ne kadar? Dolar gece neden yükseldi?
Bugünkü dolar kuru ne kadar? Dolar gece neden yükseldi? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haftaya hareketli başlayan ve gece saatlerinde yükselişe geçerek 6.38'i gören dolar, daha sonra tekrar düşüşe geçerek 5.80 bandında sabitlendi. Piyasayı takip eden analistler, TL'deki sert harekete yol açacak herhangi bir yeni gelişme olmadığına dikkat çekiyor....
Haftaya hareketli başlayan ve gece saatlerinde yükselişe geçen dolar kuru hakkında internet araştırmaları yapılıtır. Gece saatlerinde 6.38'i gören dolar, daha sonra tekrar düşüşe geçerek 5.80 bandında sabitlendi. Ekonomi takipçileri Bugünkü dolar kuru ne kadar? Dolar gece neden yükseldi? sorularının yanıtlarını merak ediyorlar. Piyasayı takip eden analistler, TL'deki sert harekete yol açacak herhangi bir yeni gelişme olmadığına dikkat çekiyor.
BUGÜNKÜ DOLAR KURU NE KADAR?
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8370 liradan, avro 6,5060 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8350 liradan alınan dolar, 5,8370 liradan satılıyor.6,5040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5060 lira olarak belirlendi.
Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 5,7670 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3860 lira olmuştu.
DOLAR GECE NEDEN YÜKSELDİ?
Dolar, gece saat 1.30 sularında hızlı yükselişe geçerek 6.38 TL 'yi buldu. Daha sonra tekrar düşüş trendine giren dolar, sabah saatlerinden itibaren 5.80 bandında sabitlendi.
Asya piyasalarında Pazartesi günü işlemlerinin başlamasından kısa bir süre sonra Türk Lirası ABD Doları karşısında hızla değer kaybetmeye başlamıştı ve Dolar/TL kuru saniyeler içerisinde 6.39 seviyesini aşmıştı.
Piyasayı takip eden analistler, TL'deki sert harekete yol açacak herhangi bir yeni gelişme olmadığına dikkat çekiyor.
DOLAR GEÇEN HAFTA NASILDI?
DOLAR
ALIŞ: 5,7689
SATIŞ: 5,7732
EURO
ALIŞ: 6,3935
SATIŞ: 6,4023
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