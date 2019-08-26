Bugünkü dolar kuru ne kadar? Dolar gece neden yükseldi? Bugünkü dolar kuru ne kadar? Dolar gece neden yükseldi? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haftaya hareketli başlayan ve gece saatlerinde yükselişe geçerek 6.38'i gören dolar, daha sonra tekrar düşüşe geçerek 5.80 bandında sabitlendi. Piyasayı takip eden analistler, TL'deki sert harekete yol açacak herhangi bir yeni gelişme olmadığına dikkat çekiyor....