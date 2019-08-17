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Bülent Arınç'tan Babacan ve Davutoğlu'na tepki: Yaptıkları yanlış

Eski TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, 'Bu partide hayatım boyunca kalmaya devam edeceğim. Partiden ayrılmaları onaylamıyorum. Partiden ayrılmak isteyenlere de yaptıklarının yanlış olduğunu söylemeye çalışıyorum' dedi.

  • DHA
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, çeşitli ziyaretler için gittiği Tokat dönüşünde Kırıkkale'ye uğradı. Arınç, burada gazetecilerin Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın yeni parti çalışmaları hakkında kendisine yöneltilen soruya cevap verdi. Davutoğlu ile Babacan'ın yeni parti kurma çalışmalarını medyadan takip ettiğini kaydeden Arınç, "Bülent Arınç olarak her zaman şunu ifade ettim. AK Parti'nin kurucusuyum. AK Parti 18 yaşına girdi. Bu partide hayatım boyunca kalmaya devam edeceğim. Partiden ayrılmalarını onaylamıyorum. Partiden ayrılmak isteyenlere de yaptıklarının yanlış olduğunu söylemeye çalışıyorum. Elimden gelen budur. Çok değerli insanlar. Gönlüm arzu ediyor ki, ayrılmasınlar başka parti kurmasınlar. Onlar AK Parti'nin tüm başarılarında hisse sahibi olan insanlardır. Bundan sonrada AK Parti'ye hizmet etmeye devam etsinler" dedi.
 
 
Arınç, Davutoğlu ile Babacan'ın AK Parti'den ayrılmamalarını tavsiye ederek, şunları söyledi: "AK Parti'ye karşı siyaset yapmamalarını, AK Parti'yle mücadele etmemelerini tavsiye ediyorum. Onlardan beklediğimiz budur. Sayın Cumhurbaşkanımız kendilerini severler, zaman zaman görüşürler, ikazlarda bulunurlar. Ama arkadaşlarımızın nihayetinde ne karar vereceklerine biz karar vermiyoruz. Temennimizi söylüyoruz. Bugüne kadar hep omuz omuza, yan yana ve kol kola olduk. Hiçbir zaman karşı karşıya gelmedik, umarım bundan sonra da karşı karşıya gelmeyiz" diye konuştu.

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