Bulunması çok zor: Kilosu 3 bin TL

Kahve ve çay kadar geleneksel olan ve kış aylarında en sık tüketilen içeceklerden birisi olan salep, Burdur'un Bucak ilçesinden tüm Türkiye'ye servis ediliyor. Soğuk havalarda ellerden düşmeyen salep aslında salepgiller familyasından gelen otsu bir bitki çeşidi. Mor veya kırmızı renkteki çiçek kısımları salkım salkım, gövde kısmı da silindirik ve dik şekilde. Asıl salep olarak bardaklarla buluşan faydalı toz, salebin yumrularından elde ediliyor. Türkiye'nin Ege, Marmara, Batı Karadeniz bölgelerinde yetişme alanları bulunan salep, özellikle Burdur'un Bucak ilçesinde çok fazla yetişiyor. Bucak salebi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak 2021 yılında tescillendi.

BUCAK SALEBİ TAM BİR ŞİFA KAYNAĞI

Bucak'ta üretilip tüm Türkiye'ye servis edilen Bucak salebi birçok sağlık sorununa iyi geliyor. Daha çok kış aylarında tüketilen salep; iştah açıyor, üst solunum yollarını yumuşatıyor, bağırsak yollarını düzenliyor, vücut sıcaklığını dengede tutuyor, direnci ve kuvveti arttırıyor, sinirleri yatıştırıyor, düzenli içildiğinde anne sütünü arttırıyor ve kalbin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.

Kış aylarının vazgeçilmez meşhur içeceği Bucak salebi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi. Ocak 2020 yılında Bucak Kaymakamlığı, Bucak Belediyesi ve Bucak Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortak olarak başvurdukları "Bucak Salebi" ibaresi ve mahreç işareti amblemine 10 Ağustos 2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili verildi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından salep; "Çarşı Pazar Değil Hakiki Coğrafi Tescilli Bucak Salebi" olarak nitelendirildi.

65 YILDIR SALEP ÜRETİYOR

Bucak'ta 65 yıldır salep imalatı yapan Nuri Güzel, "Salep aslında doğal orkide bitkisinin yumrusudur. Nisan – mayıs aylarında 15 günlük bir hasat döneminde toplanır. Toplanan bu yumrular kaynatılarak kurutulur. Yaz döneminde ilçemize gelir. Burada da büyük taş değirmenlerde öğütülerek toz haline getirilip kullanıcılara servis edilir. Toz haline getirilen salebin kullanımı; 1 litre süte 5-6 gram salep ekleyerek sıcak içecek yapılır, 1 litre süte 6-7 gram ekleyerek de dondurma yapılır. Doğadan toplanan salebin kültür olarak da yetiştirilmesi için birçok çabamız oldu. Ülkemiz dikerek salep üretimi yapan bir çok arkadaşımız bunu başardı. Salep ticaretinde en önemli unsur, gerçek salebi, kaliteli salebi bulabilmek, bunu kullanabilmektir. Bucak'ta salebin çok fazla yetişmesi ve ticaretin buradan dönmesinden dolayı ilçemizdeki salep "Bucak Salebi" olarak coğrafi işaret tescili aldı. Türkiye'de ki bütün dondurmacılar ve salep içeceği yapan firmalar salebi Bucak'tan temin etmektedir. Doğada zor bulunan ve emek gücüne dayanan bir ürün olduğu için şu anda salebin kilogram fiyatı 3 bin TL'dir" dedi.

Bucak'taki kafelerde servis edilen Bucak salebine yerel halkın ilgisi büyük. Bucak halkı, "Bucak'ımızın salebini sık sık içiyoruz. Kış aylarının vazgeçilmesi Bucak salebini herkese tavsiye ediyoruz" diyerek, herkesin bu lezzeti tatmasını tavsiye ettiler.