Bursalı Jest Electric’e Almanya’da tam not

Bursa’daki iki fabrikasında yerli üretim yapan Karsan, elektrikli toplu taşıma araçları alanında yaptığı çalışmalar ve önemli işbirliklerini sürdürüyor. Karsan’ın elektrik motorlu araçlar için BMW ile gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan Karsan Jest Electric, Almanya’daki IAA Hannover Fuarı’nda tüm dikkatleri üzerine çekerek yine iddiasını ortaya koydu. BMW tarafından sürüş akademisi olarak da kullanılan Maisach Pisti’nde testleri gerçekleştirilen ve BMW mühendisleri tarafından da tam not alan Jest Electric’in küresel anlamda özgün ve rekabetçi bir elektrikli taşıma aracı formuna kavuştuğuna dikkat çeken Karsan CEO’su Okan Baş “Jest Electric, gerçekleştirilen testlerde BMW tarafından çok etkileyici bulundu ve tam not aldı. Fuarın hemen ardından seri üretime geçecek olan Jest Electric’i Avrupa ve ABD pazarında yaygın hale getirmek üzere stratejik ortaklıklarımızı geliştireceğiz, öncelikli hedefimiz ise Batı Avrupa pazarı olacak” ifadelerini kullandı.

AVRUPA YOLLARINDA

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden henüz seri üretime geçmeden sipariş almaya başlayan ve sene başından bu yana roadshow etkinliklerinde boy gösteren Jest Electric, 66kW-saat’lik çift batarya seçeneği ile Avrupa yollarında dolaşmaya devam edecek.