Bursalı Jest Electric’e Almanya’da tam not
Yerli üretici Karsan’ın BMW ile elektrik motorlu araçlar için gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan Karsan Jest Electric, IAA Hannover Fuarı’na damgasını vurdu.
- KAAN ZENGİNLİ
Bursa’daki iki fabrikasında yerli üretim yapan Karsan, elektrikli toplu taşıma araçları alanında yaptığı çalışmalar ve önemli işbirliklerini sürdürüyor. Karsan’ın elektrik motorlu araçlar için BMW ile gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan Karsan Jest Electric, Almanya’daki IAA Hannover Fuarı’nda tüm dikkatleri üzerine çekerek yine iddiasını ortaya koydu. BMW tarafından sürüş akademisi olarak da kullanılan Maisach Pisti’nde testleri gerçekleştirilen ve BMW mühendisleri tarafından da tam not alan Jest Electric’in küresel anlamda özgün ve rekabetçi bir elektrikli taşıma aracı formuna kavuştuğuna dikkat çeken Karsan CEO’su Okan Baş “Jest Electric, gerçekleştirilen testlerde BMW tarafından çok etkileyici bulundu ve tam not aldı. Fuarın hemen ardından seri üretime geçecek olan Jest Electric’i Avrupa ve ABD pazarında yaygın hale getirmek üzere stratejik ortaklıklarımızı geliştireceğiz, öncelikli hedefimiz ise Batı Avrupa pazarı olacak” ifadelerini kullandı.
AVRUPA YOLLARINDA
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden henüz seri üretime geçmeden sipariş almaya başlayan ve sene başından bu yana roadshow etkinliklerinde boy gösteren Jest Electric, 66kW-saat’lik çift batarya seçeneği ile Avrupa yollarında dolaşmaya devam edecek.
26 kişilik kapasite
Ayrıca Jest Electric’te kullanılan BMW üretimi bataryalar için 3 yıl ya da 120 bin kilometre pil garantisi veriliyor. 26 kişiye varan yolcu kapasitesi, yüksek manevra kabiliyeti, geniş iç mekanı, dinamik tasarımı ile ön plana çıkan Karsan Jest Electric, sunduğu sessiz ve çevreci yolculuklarla geleceğe ışık tutuyor. 10,1 inçlik multimedya ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, gibi özelliklere sahip.
165 KiLOMETRE MENZiLi VAR
Jest Electric’de görev yapan, BMW üretimi elektrikli motor, sürekli olarak 170 HP güç ve 290 Nm tork üretirken, tek oranlı şanzımanla işbirliği yapıyor. BMW tarafından geliştirilen 33 ve 66 kW-saat’lik bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 165 km’ye kadar menzil sunarken, geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 1,2 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor.
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