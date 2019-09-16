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Bütçe ağustos ayında 576 milyon TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçesinin 2019 yılı ağustos ayında 576 milyon TL fazla verdiğini açıkladı.

  • İHA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos ayı Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunu açıkladı. Buna göre, 2018 yılı Ağustos ayında 5,8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ağustos ayında 576 milyon TL fazla verdi. 2018 yılı Ağustos ayında 2,5 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Ağustos ayında 11,4 milyar TL faiz dışı fazla verdi.
 
2019 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 oranında artarak 94,3 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 23,2 oranında artarak 93,7 milyar TL olarak gerçekleşti.
 
2019 yılı Ağustos ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 oranında artarak 66,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 22,1 oranında artarak 82,8 milyar TL oldu.
 
OCAK-AĞUSTOS 2019 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
 
2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 50,8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde 68,1 milyar TL açık verdi. 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 559 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde 1,2 milyar TL faiz dışı fazla verdi.
 
2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 oranında artarak 590,7 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 22,8 oranında artarak 658,8 milyar TL olarak gerçekleşti.
 
2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 oranında artarak 432,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 21,2 oranında artarak 589,5 milyar TL oldu.
 

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