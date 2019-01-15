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'Bütçede hedefler tuttu'

2018 yıl sonu bütçe açığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefine paralel 72.6 milyar lira olarak gerçekleşti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimizle uyumlu olarak 72.6 milyar lira olmuştur. YEP’te yüzde 1.9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk” ifadelerini kullandı. Albayrak, Twitter hesabından 2018 yılının aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bütçe gelirlerinin geçen yıl ocak-aralık döneminde yüzde 20.2 artarak 757.8 milyar liraya ulaştığına işaret eden Albayrak, “Vergi gelirleri yüzde 15.8 artış göstererek 621.3 milyar liraya çıktı. Ocak-aralık dönemi bütçe giderleri ise yüzde 22.4 artarak 830.5 milyar lira oldu. Aralıkta bütçe açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.1 azalış göstererek 18.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Aralıkta bütçe gelirleri yüzde 19.9 artış göstererek, 67 milyar liraya ulaştı” bilgisini verdi.      

DİSİPLİN SÜRECEK

Güçlü kamu mali yapısı ve sağlanan mali disiplinin Türkiye’nin en önemli çıpalarından birisi olduğuna dikkati çeken Albayrak, “16 yıldır mali disiplini kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçirdiğimiz zor döneme rağmen mali disiplinden asla taviz vermedik. YEP ile uyumlu bütçe performansıyla 2018’i tamamladık. Önümüzdeki dönemde de bütçe disiplininden sapmayacağız. Güçlü maliye politikasıyla eş güdümlü, enflasyonla mücadele başta olmak üzere tüm dengelenme dönemi hedeflerinin en önemli destekçisi olacaktır.”      

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