‘Büyük ödül Türk mühendislerin’

Töreninin ardından gazetecilerle buluşan Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, “F-MAX ile uluslararası büyümemizi daha da sağlamlaştırırken, ihracatta yeni yollar açarak ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağız” dedi.

SIFIRDAN İLK ÜRETİM

Ali Y. Koç, Ford Otosan’ın kamyon işine 1959 yılında başladığını hatırlatırken, “1982’de kurulan İnönü fabrikası ile kamyon işindeki iddiamızı mühendislik gücümüzle birleştirerek yeni bir aşamaya taşımıştık. Bugün geldiğimiz noktada ise bir aracı, motoru dâhil, geliştirip üretebilecek yeteneğe sahip ilk Türk şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün dünya prömiyerini gerçekleştirdiğimiz F-MAX ile Türkiye’nin sıfırdan geliştirilen ve üretilen ilk çekicisini dünyaya sunuyoruz. Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü üretim gücümüzün ve mühendislik kabiliyetlerimizin ulaştığı noktayı ortaya koyuyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Çekicimizin uluslararası pazara yeni bir oyuncu olarak girmesi için hazırız” dedi. Hem Ford Otosan adına hem de Türkiye adına çok gururlu bir an yaşadıklarını ifade eden Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün “23 Avrupa ülkesinden 23 ayrı jüri üyesinin değerlendirmeleriyle elde ettiğimiz bu ödül, bizim geleceğimiz için de çok önemli bir adım” dedi.