''Büyük sıçramayı sürdürmeye kararlıyız''

Paylaşımında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde özel sektörün iş yapma kolaylığını artırmaya yönelik kararlı adımlar atıldığını belirten Oktay, “Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde (Doing Business) geçen yıl 60. sıradan 43. sıraya yükseldiğimiz büyük sıçramayı, bu yıl da sürdürmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2019 yılı sıralamasının bu ay içinde açıklanacağı kaydedildi. Türkiye’de özel sektörün iş yapma kolaylığını artırma yönünde birçok adım atılırken, ilk defa kurulacak limited şirketin ticaret kayıt ücretinde muafiyet sağlanması, elektrik bağlantı hattı maliyetinin alçak gerilim hatları baz alınarak gerçek değeriyle hesaplanması, tapu işlemlerinden olan vergi beyanı prosedürünün elektronik ortamda yapılması kolaylaştırıcı uygulamalar arasında yer alıyor. Özel kişilere ait tapuların tamamının haritalandırılması ve tapu sicilinde kayıtlı olması da iş yapma kolaylığını artırma yönünde atılan adımlar arasında bulunuyor.