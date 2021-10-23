AA 23 Ekim 2021 Cumartesi 12:56 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 12:56

Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'nda AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Sağman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola, Togo ve Nijerya ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini söyledi.

Ziyaretler sırasında çok sayıda anlaşma ve yeni açılışlar yapıldığını hatırlatan Sağman, "Gelecek dönemde de bu ziyaretler devam edecek. En önemlisi aralıkta yeni bir ortaklık zirvesi yapacağız." dedi.

Afrika'nın öneminin keşfedilmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Sağman, Türkiye'nin bunun hep farkında olduğuna işaret etti.

Sağman, "Afrika sadece geleceğin kıtası değil, bugünün de kıtası. Hem insani olarak hem de doğal kaynaklar bakımından her türlü potansiyele sahip. Orada çok sayıda iş insanımız ve yatırımlarımız var. Bakış açımız sadece iş odaklı da değil, insani odaklı yaklaşarak birlikte kalkınmak, yanlarında olmak istiyoruz." diye konuştu.

Afrika ülkelerine ilişkin imajın gerçekleri yansıtmadığına işaret eden Sağman, her Afrika ülkesinin ayrı bir değer olduğunu ve mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi.

Sağman, "Herkes bir gün Afrika olmadan refahı yüksek bir dünya olamayacağını anlayacak." değerlendirmesini yaptı.

Yaklaşık 3 bin iş adamının katılımıyla yapılan Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu dün sona erdi. 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin de 17-18 Aralık'ta İstanbul'da yapılması planlanıyor.