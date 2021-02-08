08 Şubat 2021 Pazartesi 16:32 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 16:32

Çağrı karşılama personeli ne kadar maaş alır? İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçlarının yer aldığı liste yayımlandı. Yayımlanan listede yer alan adaylara ait tercih ettikleri pozisyonun bulunduğu sınav komisyonlarınca başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları Şubat ayının 12'sinde sonuçlanacak. Çağrı karşılama personeli kadrosunu tercih eden adaylar, İçişleri Bakanlığı çağrı karşılama personeli maaşı ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 yılında İçişleri Bakanlığı çağrı karşılama personelinin aldığı maaş.

İçişleri Bakanlığı personel alımına ilişkin Ocak ayının 25 ve 29'u arasında yapılan başvuru sonuçları açıklandı. Yayımlanan listede yer alan adaylara ait tercih ettikleri pozisyonun bulunduğu sınav komisyonlarınca başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları 08-12 Şubat 2021 tarihleri arasında incelenecek. Peki Çağrı karşılama personeli ne kadar maaş alır? İçişleri Bakanlığı çağrı karşılama personeli maaşı ne kadar?

ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ MAAŞLARI 2021

İçişleri Bakanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesine göre görev yapan Çağrı Karşılama Personelleri 2021 Ocak Ayı Maaşlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

112 Acil Çağrı Merkezine (AÇM) yeni başlayan En az Önlisans mezunu olanlar 3.470 TL ile 4.077 TL arasında,

Diğerleri ise 3.404 TL ile 3.928 TL arasında sözleşme ücreti alacak.

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! İşte taban puanları 2021 İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli istihdam edilecek.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sözlü sınava girecek olan adayların listesi 5 Mart tarihinde bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Paylaşılan sözlü sınava katılma hakkı kazananlar listesinin ardından, İçişleri Bakanlığı sözlü sınav tarihleri olan 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihi arasında görüşmeler başlayacaktır.

ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ GÖREVLERİ

Müşterilerin sorularına yanıt vererek, onlarla iyi bir iletişim kurma gibi sorumlulukları olan Çağrı Merkezi Elemanının görev tanımı şunları kapsar:

Bağlantı yapılan kişiyle, telefon kayıtları saklama hususuna göre iletişim kurmak,

Müşteri şikâyetlerini iyi bir dinleyici olarak dinlemek,

Sorun yaşayan kişilere çözüm önerileri sunmak,

Yetkilerini ve bilgilerini aşan herhangi bir durum meydana gelirse bu durumu ilgili departmana yönlendirmek,

İşletme ve müşteri arasında iyi bir iletişim köprüsü kurmak,

Saygı ve kurallar çerçevesinde problemlere çözüm bulmak,

Kısa ve net bilgilendirmeler sayesinde firmaya müşteri kazandırmak,

Kampanyaları müşterilere aktararak satış yapmak,

Inbound aramaları ile gelen müşterilere firmanın hizmet ve ürünleri hakkında detaylı bilgi vermek.