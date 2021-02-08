08 Şubat 2021 Pazartesi 16:03 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 16:03

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı. Bakanlık Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adayların listesini yayımladı. Ocak ayının 25 ve 29'u arasında başvuruları yapılan memur alımına ilişkin taban puanları da açıklandı. Yayımlanan listede yer alan adaylara ait tercih ettikleri pozisyonun bulunduğu sınav komisyonlarınca başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları 08-12 Şubat 2021 tarihleri arasında incelenecek. İşte İçişleri Bakanlığı memur alımı taban puanları 2021

İçişleri Bakanlığı personel alımında ilk sonuçlar açıklandı. Birçok kadroya 60 puan ile atama gerçekleştirdiğini duyuran Bakanlık Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adayların listesini açıkladı. Aşağıda belirtilen listelerde adı soyadı yer alan adayların 08-12 Şubat 2021 tarihleri arasında sms ve e- posta adreslerini takip etmeleri gerekmektedir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen pozisyonlara başvuruda bulunan adaylardan; her il ve pozisyon unvanı için 2020 yılı KPSS puan türüne göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adaya ait il ve unvan bazlı listeler öğrenim durumuna göre (Lisans, Ön Lisans ve Lise) aşağıda yayımlanmaktadır.'

1- KPSS puan türüne göre ilan edilen pozisyon sayılarının 5 katı aday arasına giren en son aday ile aynı puana sahip aday/adaylar da listeye dâhil edilmiştir.

2- Yayımlanan bu listelerde yer alan adaylara ait tercih ettikleri pozisyonun bulunduğu sınav komisyonlarınca başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları 08-12 Şubat 2021 tarihleri arasında incelenecek olup, başvuru şartlarından herhangi birini veya birkaçını taşımayan adaylara başvurularının reddedildiği İş Talep Formunda beyan ettikleri cep telefon numaralarına SMS olarak, mail adreslerine de e- posta olarak bildirilecektir. Bu nedenle adayların belirtilen tarihler arasında sms ve e- posta adreslerini takip etmeleri gerekmektedir.

3- Başvurusunun bu aşamada reddedildiğini öğrenen aday/adayların itiraz için en geç iki gün içerisinde (mesai saatleri içinde) tercih ettikleri pozisyonun bulunduğu valilik il yazı işleri müdürlüğüne itiraz edilen hususların belgelendirilmesi kaydıyla başvurmaları gerekmektedir.

4- Belirtilen itiraz süresi içerisinde itiraza neden olan bilgi /belgeyi ibraz etmeyen/edemeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, bu nedenle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

5- Süreç tamamlandıktan sonra başvurusu kabul edilen adaylara ait her il ve pozisyon unvanı için KPSS puan türüne göre giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler ile günlü katılım listeleri Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, ilanda belirtilen Ek-2 tabloda yer alan Bölgesel Sınav Merkezlerinin valilik internet sitelerinde de aynı tarihte yayımlanacaktır.

İçişleri Bakanlığı 2021 Ocak ayı içerisinde İçişleri Bakanlığı kişilik memur alımına ilişkin kadroları ve bu kadrolar en düşük kaç puan ile atama gerçekleştirdiğini açıkladı. İşte merak birçok aday tarafından merak edilen o liste ve puanlar;

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TABAN PUANLARI 2021

Destek personeli: 89 (Lise mezunu)

Ön Lisans Mezunu Taban ile Tavan Puanlar

Büro Personeli: 86

Programcı: 60

Çağrı Merkezi Personeli: 60

Harita Tekniker: 86

Bilgisayar Teknikeri: 84

Çağrı Merkezi (Genel Bölümler): 80

Lisans Mezunları Taban ve Tavan Puan

Avukat: 92

Harita Mühendisi : 92

Çağrı Merkezi: 81

Çözümleyici: 63

Makine Mühendisi: 90

Bilgisayar Mühendisi: 87

Arşiv Uzmanı: 82

Şehir Plancısı: 89

Elektrik-Elektronik Mühendisi: 91