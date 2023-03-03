Çalışan EYT başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet EYT başvuru ekranı

EYT başvuruları başladı. Yasadaki şartları karşılayanlardan, sigorta kolu 4/a (SSK) olan çalışanlar, emeklilik için mevcut iş yerlerine "emeklilik" gerekçesiyle işten ayrılma başvurusu yapacak. Çalışan EYT'liler, işverenin işten ayrılış bildiriminin ardından e-Devlet üzerinden EYT başvurusu yapabilecekler. Peki çalışan EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte E-Devlet EYT başvuru ekranı ve emeklilik için gerekli belgeler

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emekli olmak isteyenler için başvuru süreci de başladı.

Buna göre, emekli olmak isteyenler e-devlet üzerinden ya da sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapabilecek. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olanlar, EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazanabilecek.

Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. İşte EYT başvurusu ile ilgili merak edilenler...

ÇALIŞAN EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler ilk etapta emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle beraber hak sahipleri, e-devlet üzerinden emeklilik başvurusunda bulunabilecek.

E-Devlet'te EYT başvuruları için düzenleme yapıldı. E-Devlet arama çubuğuna 'EYT' yazıldığında doğrudan başvuru ekranına yönlendirecek.

E-DEVLET EYT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklayın.

Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığını" seçin.

SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra 'başvur' butonu tıklayın.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

'Aylık alıyor mu?' sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.

Son aşamada 'ileri' butonu ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.

EMEKLİLİK MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANACAK?



Çalışan EYT başvurusu için işverenin işten ayrılış bildiriminin ardından, e-Devlet üzerinden emeklilik için kolayca başvuru yapılabilecek. Son olarak başvurular dosya bazlı incelenecek ve emekli aylığı bağlanıp bağlanmaması yönünde karar verilecek. Şartları karşılayıp emekliliğe hak kazanan çalışan EYT'lilere aylıkları en kısa sürede bağlanacak.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.