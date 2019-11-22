Çalışanların yüzde 30’u 15 dakikada işe gidiyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun ‘İş Organizasyonu ve Çalışma Zamanı Düzenlemeleri’ araştırmasına göre, çalışanların yüzde 30.3’ü ev ile iş arası ortalama ulaşım süresi 15 dakikadan daha az sürüyor. 1.5 saatin üzerinde sürenlerin oranı ise yüzde 1.3. Araştırmaya göre bu yılın ikinci çeyreğinde istihdamda olan 28 milyon 269 bin kişinin yüzde 29.8’i çalışma zamanının başlangıç ve bitişine kendisinin karar verebildiğini belirtti. Bu oran erkeklerde yüzde 28.5, kadınlarda yüzde 32.7 oldu.
MAKİNECİLER DERTLİ
Çalışanların yüzde 9’u çalışma zamanının başlangıç ve bitişine belirli kısıtlamalara göre kendisinin karar verebildiğini, yüzde 61.1’i ise işveren, kurum, müşteriler, yapılan işler veya yasal düzenlemelere göre belirlediğini kaydetti. Bir çalışma günü içerisinde saatlik izin alabilmenin en zor olduğu meslek grubu, yüzde 31.6 ile tesis ve makine operatörleri ve montajcılar oldu. Aynı meslek grubunda çalışanların yüzde 40.4’ü ise üç iş günü içerisinde takip eden birkaç gün için izin alabilmenin zor olduğunu ifade etti. Saatlik izin alabilmenin en kolay olduğu meslek grubu, yüzde 97,8 ile nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri oldu. Bu grupta çalışanların yüzde 94,1’i günlük izin alabilmenin kolay olduğunu kaydetti.Yeterli olmadığı düşünülen zaman aralığında görevi bitirmek zorunda olmak zaman baskısı altında çalışmayı ifade etmektedir. Araştırma sonucuna göre, çalışanların yüzde 41.5’i zaman baskısı altında çalıştığını belirtirken geri kalan yüzde 58.5’i çalışırken zaman baskısı yaşamadığını ifade etti.
ÇALIŞAN ZAMAN BASKISI ALTINDA
Ücretli veya yevmiyeli çalışanlardan zaman baskısı altında çalıştıklarını belirtenlerin oranı yüzde 47.3 iken bu oran işverenlerde yüzde 39.3, kendi hesabına çalışanlarda yüzde 29.3, ücretsiz aile işçilerinde ise yüzde 24.8 oldu. Ücretli veya yevmiyeli çalışanların yüzde 48.8’i iş yerinde çalışma saati kaydı, yüzde 11.0’i ise iş yerinde bulunma kaydı tutulduğunu belirtti.
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