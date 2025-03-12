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Ekonomi

Çalışma Bakanı Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin, 'SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz.' dedi.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 11:55 - Güncelleme:
Çalışma Bakanı Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Emekli ikramiyeleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin olup olmayacağının sorulması üzerine Işıkhan, "Abdullah Bey açıkladı, şimdi Meclis'te inşallah gündeme gelir. SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Açıklanan emekli ikramiyesinde bir güncelleme yapılıp yapılmayacağının sorulduğu Işıkhan,"Rakam netleşti zaten, güncelleme söz konusu değil." cevabını verdi.

Bayram ikramiyesinin miktarına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Işıkhan,"Belirli bir disiplin içerisinde gerçekleştirdiğimiz bir olay. Bayram ikramiyeleri hayırlı olsun." yanıtını verdi.

Emekli bayram ikramiyesinde tutar belli oldu... AK Partili Güler'den açıklama
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