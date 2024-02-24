Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadın istihdamının artırılması için başlatılan İş Pozitif Fuarının Manisa'daki toplantısına katıldı.

Bakan Işıkhan, "Bakanlık tarafından bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın" uyarısında bulundu.

Bakan Işıkhan, "Son zamanlarda çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Tabii ki çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip ve her zaman üzerine konuşulacak, 'Daha iyi nasıl yaparız?' diye tartışılacak bir alandır. Biz daima işçimizin ve işverenimizin kazanılmış haklarını korumayı öncelikliyoruz. Bu yüzden doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim. Yapılacak çalışmaların iş hayatının tüm paydaşlarının ortak görüşleriyle belirleneceğini sözlerime eklemek isterim" ifadelerini kullandı.