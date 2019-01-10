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Çanakkale Köprüsü’nde ‘biyoçeşitlilik’ hassasiyeti

1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapımı sırasında deniz canlılarına hassasiyet gösteriliyor. Yunus geçişleri ve özel bir tür olan Pinna Nobilis midyeleri için çalışma yapıldı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, inşaatında yüzde 20 ilerleme sağlanan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapımında biyoçeşitliliğe önem verdiklerini belirterek, “Daha önce yunus geçişleri sırasında inşaat çalışmalarına ara verilmişti, şimdi de koruma altındaki Pinna Nobilis adındaki midye türü güvenli başka bir bölgeye taşındı” dedi. 

7/24 KONTROL EDİLDİ

Deniz tabanında kazı ve kazık çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Turhan, bu çalışmalar sırasında konusunda uzman 3 deniz memeli gözlemcisinin 7 gün 24 saat görev aldığını söyledi.  Geçen yunusların tespitinin ses dinleme yöntemiyle gerçekleştirildiğine işaret eden Cahit Turhan, yunus geçişleri sebebiyle köprü çalışmalarının 5 kez durdurulduğunu söyledi. 

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Turhan, konuya ilişkin yapılan ihale sonucu 16 yıl 2 ay 12 günlük süre için Limak-Yapı Merkezi-Daelim ve SK tarafından oluşturulan Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ’nin geçen yıl görevlendirildiğini anımsattı. Turhan, 2023 metre ana açıklığıyla dünyanın en geniş açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında ilerlemenin yüzde 20 seviyesine ulaştığını vurgulayarak, proje kapsamında 3 bin 200 personelin görev yaptığını aktardı.  

PİNNA NOBİLİS MİDYESİ

Turhan, koruma altındaki bir tür olan “Pinna Nobilis” adındaki midye türünün köprünün deniz yapıları sebebiyle etkilenebileceğinin belirlenmesi üzerine, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti. Turhan, boyları 45 santimetreyi bulan binin üzerindeki Pinna Nobilis benzeri özellikteki midyenin çalışma kapsamında güvenli bölgelere taşındığını aktardı.

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